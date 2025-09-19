·ÝÎò17Ç¯¤Î½÷Í¥¤¬µï¼ò²°¥Ð¥¤¥È¹ðÇò¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤â34ºÐ¤Þ¤Ç¡ÄÌò¼Ô¡Ö²¼ÀÑ¤ßÀ¸³è¡×¤Î²á¹ó¤µ¤È¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¾¾²¬¾»¹°¡Ê48¡Ë¤ÈÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡Ê13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢·ÃÈæ¼÷¤Îµï¼ò²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤¬½÷Í¥¤Î»³Ã«²Ö½ã¡Ê28¡Ë¡£ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Î»³Ã«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï»ÒÌò¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£2015Ç¯¤Î¡Ö¼êÎ¢·õÀïÂâ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¥â¥â¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£º£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÎò17Ç¯¤Î»³Ã«¤¬¤Ê¤¼¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾¾²¬¤ÈÂçµÈ¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö10Âå¤Î¤È¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¤¿¤á¸ý¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂç¿Í¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤½¤³¤Î¤ªÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¿¤Ê¤È¤«´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ç¤âÀ¸³è¤Ï¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾®³Ø¹»¤Î»þ¤«¤é¤³¤Î¶È³¦¤·¤«ÃÎ¤é¤ºÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ð¥¤¥È»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó¤Ì¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤äÇä¤ì¤Ã»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê41¡Ë¤À¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤Ï22ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢23ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤º34ºÐ¤´¤í¤Þ¤Ç³Ý¤±»ý¤ÁÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤ÇÃÏÆ»¤Ë²Ô¤®¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¢£½÷Í¥¶È¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡È½µ8¶ÐÌ³¡É¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤Ê¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·½É¤Î¤¦¤Ê¤®²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë¡Ø¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¡Ù¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ý¿Í¤Î´Ö¤Ç¡ÈÈþ¿ÍÅ¹°÷¤¬¤¤¤ë¡É¤È±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ê¤®²°¤Î¤Û¤«¼÷»Ê²°¡¢²ÆìÎÁÍý¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢09Ç¯¤Ë±Ç²è½é¼ç±é¡£38ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ø¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤°ìÂ²¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£24Ç¯¤Î¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇGPÂÓ¤ÎÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ìÏ«¿Í¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅ·¶é¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉ¾È½¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡×¡Ê½÷À½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡¼ã¤¯¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿½÷Í¥¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²¼ÀÑ¤ßÀ¸³è¤Ï·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
