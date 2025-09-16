仕事や子育て、介護など、さまざまなことに追われがちになる50代。「ごはんづくりは少しでもラクしたい」という人は多いのではないでしょうか。今回は、団地でミニマムな暮らしを送るブロガー・やまだめがねさん（50代）の、忙しい日の食卓を紹介します。つくりおき食材を活かして、簡単なメニューでもごちそうに。めがねさんの自炊の工夫、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

野菜入りカレーなら副菜いらず

50代のやまだめがねさんは、築古団地で夫婦ふたり暮らし。現在は義実家の片づけに奮闘しており、ゆっくり炊事する時間もあまりとれない日々が続いています。

【写真】スープカレーの材料はこちら

「片づけは力仕事なので、終わって帰宅したらもうヘトヘトです。力つきてお総菜に頼る日もありますが、毎回というわけにいきません。そんなときの、とっておき時短メニューがカレーなんです」（めがねさん、以下同）

しかも、めがねさんのお気に入りはスープカレー。

「ひと皿に野菜もお肉も入っていて、ご飯かパンを用意すればもう完全食。ラクちんです。しかも通常のカレーと違い、スープカレーは野菜を細かく切って煮込まなくてもいいのでさらに時短になります」

具材は、つくりおきのゆで卵や野菜をたすだけ

めがねさんは、レトルトのスープカレーにゆで卵と野菜を少しプラスするそう。

「ゆで卵は、いつもまとめてつくって冷蔵庫に入れてあります。野菜も切って軽く火をとおしたつくりおきがなにかしらある状態。それらをカレーにトッピングするだけで見た目も華やかになり、栄養バランスも整うんです」

野菜のつくりおきがないときは、ピーマンを丸ごと焼いて入れるだけでもOK。

「冷蔵庫に野菜がなにもない日も、“ピーマンだけ買って帰ればいいや”と思えば帰宅の足取りも少し軽くなります。レトルトですが、野菜があれば手を抜いたという印象もなく、お腹も大満足。手抜きごはんというより、とっておきごはんのような気持ちになれるところが気に入っています」

ここぞ、という日にいつでもつくれるように、スープカレーの素はいくつかストックしているというめがねさん。

「故郷の北海道から送ってもらうほか、ポイントが余っているときにネットでまとめ買いしたりもしています。長期保管できるのもいいところです」

けっして無理はせず、でも「手抜きかも」「栄養不足かも」という心配もなくつくれるのが、スープカレー。めがねさんのアイデア、ぜひ参考にしてみてください。