¡¡Íò¡¦Ý¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤ª¥Þ¥Ì¥±¤Ê¼ºÇÔ¡×¤Ç¿¶¤é¤ì¤¿Ý¯°æ¡£
¡¡¥á¡¼¥ë¤Ç¡ÖÊÖ¿®ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤âÍ½Â¬ÊÑ´¹¤Ç¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡ÈÃÙ¤¯¤Ê¤ê¥Þ¥¸¤Ç¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á÷¿®À£Á°¤Çµ¤ÉÕ¤¡¢¡ÖÃúÇ«¤Ê¤Î¤«¡¢¤¯¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥á¡¼¥ë¡×¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£