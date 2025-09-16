ネルケプランニング「天王洲 銀河劇場」取得に関する契約締結
株式会社ネルケプランニングは16日、代々木アニメーション学院と「天王洲 銀
【写真】浴衣姿の蜜璃ちゃん！銀河劇場で上演された舞台『鬼滅の刃』の様子
河劇場」取得に関する売買契約を締結したことを発表した。
最近は舞台『鬼滅の刃』『呪術廻戦』などが上演されている銀河劇場は、長年にわたり舞台芸術の発信拠点として愛されており、今回の取得により、これまで運営されてきた同劇場を引き継ぎつつ、ネルケプランニングは「さらなる舞台芸術の創造と多様な公演活動を支える場として発展させてまいります。銀河劇場を通じて、皆さまに感動とつながりを提供し、未来の文化を共に育んでいくことを目指します」と説明した。
なお、運営開始時期等の詳細は後日発表される。
■会社概要
会社名：株式会社ネルケプランニング
所在地：東京都目黒区東山1-2-2 目黒東山スクエアビル
代表者：代表取締役社長 野上祥子
設立：1994 年8 月3 日
事業内容：舞台制作・興行事業、その他二次利用を含む権利運用事業等
