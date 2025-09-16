°ËÅì¶Ð»á¡¡¸åÇ¤´ÆÆÄ¤ËÃÓ»³Î´´²»á¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÍèµ¨¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë»ä¸«¡Ö¾¼ÏÂÅª¤Ê¹Í¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤¿°ËÅì¶Ð»á¡Ê63¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö110¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú°ËÅì¶Ð¡Û¡×¤ò¹¹¿·¡£ºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤«¤é6¥·¡¼¥º¥óÎ¨¤¤¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¡¢22Ç¯¤ËÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¡£°ËÅì»á¤Ï¡ÖÅê¼ê¿Ø¤¬Á°¤â¸å¤í¤â³ÎÎ©¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌî¼ê¿Ø¤Ë¤âÂ¼¾å¡¢»³ÅÄ¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ê¡¢±ö¸«¤È¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¸åÇ¤¤ËÃÓ»³Î´´²2·³´ÆÆÄ¡Ê59¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥ä¥¯¥ë¥È2·³¤â¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼ó°Ì¤«¤é33¡¦5¥²¡¼¥àº¹¡Ê16Æü¸½ºß¡Ë¤ÎºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ°ËÅì»á¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2·³¤Ï1·³¤ÎÍ½È÷·³¤È¤·¤Æ²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÀïÎÏ¤òÊä½¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¾¡ÇÔ¤è¤êÂç»ö¡£1·³¤È2·³¤Ç¤ÏÀï¤¤Êý¤â°ã¤¦¤Î¤ÇÀ®ÀÓ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì»á¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¿åÌÌ²¼¤ÇÊÌ¤Î¸õÊä¤ÎÏÃ¤¬¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤Þ¤ÀÍèµ¨´ÆÆÄ¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ïÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´ÆÆÄ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ê¤é¡ÖÈè¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥Ø¥È¥Ø¥È¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¡£¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤¹¤Ë¤Ï¶¯¤¤¥Á¡¼¥à°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º¶¯¤¤ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂÅª¤Ê¹Í¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸Î¾ã¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤òÌµÍý¤Ë¤Ç¤âÎý½¬¤Ç¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤µ¤âÉ¬Í×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£