【機動戦士ガンダムGQ】「戦え、と ガンダムが言っている」インパクト絶大Tシャツや雑貨
コスパより、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』グッズが登場！ インパクト抜群の台詞Tシャツや、ジオン軍ロゴがほどこされた雑貨など、新作アイテムをご紹介していこう。
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ガンダム ジークアクス）』はスタジオカラー×サンライズの初タッグで製作されたガンダムシリーズ最新作。
このたび、公式キャラクターアパレル・グッズのCOSPAブランドより『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』新作グッズが登場する。
新作のラインナップは、Tシャツ、マグカップ、メタルカラビナの3アイテム。
Tシャツは「戦え、と ガンダムが言っている」誰もが口にしたいセリフがデザインされた「「ガンダムが言っている」 Tシャツ」と、「「マヴ」 フルカラーTシャツ」の2種類がラインナップ。
こちらの2アイテムは、2025年9月25日（木）〜28日（日）開催の「東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）」のコスパブースにて先行販売される予定だ。
そして「機動戦士Gundam GQuuuuuuX ジオン軍ロゴ 二層ステンレスマグカップ（塗装）」はボディ表面を塗装し、落ち着いたややマットな色合いで、世界最高峰レベルのステンレス加工技術を誇る、新潟県燕市製。
落ち着いたデザインのジオン軍マークとロゴが大人っぽい雰囲気を演出している。
「機動戦士Gundam GQuuuuuuX ジオン軍ロゴ メタルカラビナ」はカギやキーホルダーなどいろいろなものを付けられて汎用性抜群！
世界最高峰レベルの金属加工技術を誇る『新潟県燕市』製のアルミカラビナで、付属のリングで鍵などをまとめ、取り出しやすい場所に吊るすことができる。
デザインをより楽しめるようにプリント面を大きめに設計されているのがポイントだ。
マグカップとカラビナは2025年12月下旬リリース予定となっている。
（C）創通・サンライズ
