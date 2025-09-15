『追放者食堂へようこそ！』感動の最終回＆キャスト大集結の特別番組公開！
7月3日（木）から放送中のTVアニメ『追放者食堂へようこそ！』の最終回となる第12話のあらすじと先行場面カットが公開された。また、最終回放送日にはキャストが大集結するYouTube特別番組の公開も決定！
『追放者食堂へようこそ！』は、2018年に国内最大級のWeb小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載を開始し、2019年には書籍化、2020年にはコミカライズ化を果たした『追放者食堂へようこそ！』。シリーズ累計販売数は100万部（紙＋電子）を突破し、多くのファンを魅了してきた話題が、ついに2025年7月3日（木）よりTOKYO MX、CBC、BS11、AT-X にてTVアニメ放送開始。
超一流冒険者パーティーを追放されたデニスは、元奴隷の美少女アトリエと出会い、夢であった自分の食堂を開店することに。しかし、その扉を叩くのはなぜか問題を抱えたクセ者ばかりで――！？ 心もお腹も満たされる ”新異世界グルメ人情ファンタジー” だ。
第12話のあらすじはこちら。
＜第12話「追放者食堂へようこそ！」＞
ヴィゴーのとどめの一撃が迫り、デニスの健闘もむなしく勝負が決しようとした瞬間、デニスの足元から七色の光が立ちのぼり、全身を駆け巡る。
『あいつらの笑顔を守れる、最強の料理人に……』
――ついにデニスは最後のピースを掴む！ 光に包まれたまま、真っすぐヴィゴーを見つめるデニスは、肉切り包丁を大きく振りかぶり、ユニークスキルを発動！ 全てを乗せた渾身の一撃が、今、放たれる――！
＞＞＞第12話先行場面カットをすべてチェック！（写真8点）
また、9月18日（木）より放送となる第12話（最終回）の放送当日にはTVアニメ公式YouTubeチャンネルにて、特別番組『みんなでゆるっと一緒に鑑賞会〜まずは晩ごはん、それが道理〜』の公開も決定。
橘茉莉花（アトリエ役）、鈴代紗弓（ヘンリエッタ役）、伊瀬茉莉也（ビビア役）、松田颯水（バチェル役）が出演し、食堂人気メニューなどを食べながらTVアニメの人気話数を楽しみ、今だから話せる振り返りトークがお届けされるので、お見逃しなく！
（C）君川優樹・オーバーラップ／「追放者食堂へようこそ！」製作委員会
