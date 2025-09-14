残暑が厳しい9月ですが、ファッションは季節を先取りしたいもの。ここでは、大人世代が暑い日でも無理なく秋らしさを演出する着こなしアイデアを3つご紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色や着こなしなどのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（50代）です。トライしやすいユニクロのアイテムも登場します。

1：深みカラーでシーズンムードを高める

ブラウンやボルドーが豊富に登場しているこの秋。トップスやバッグを深みのあるカラーにするだけで、ぐっと秋らしく。シンプルな着こなしも、シーズンムードが高まります。

【コーデ写真】50代、ノースリーブでも秋らしく

＜着用アイテム＞

トップス：ユニクロ（ウォッシャブルニットポロセーター半袖 メンズSサイズ ￥2990）

パンツ：ユニクロ（数年前のもの）

バッグ：ヴィンテージ

スニーカー：コンバース

2：足元をボリュームアップ。ソックス使いも効果的

まだまだTシャツが手放せない暑い日は、足元をサンダル＋素足から、くつ下合わせやつま先の隠れるシューズへシフト。足元を変えるだけで、真夏コーデとの差が出て秋の雰囲気に。

＜着用アイテム＞

Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT Lサイズ ￥1500）

スカート：ジャーナルスタンダード

バッグ：ハンドメイド

スニーカー：アディダス

3：素材選びでノースリーブでも秋らしく

スウェードは秋冬トレンドのひとつ。ノースリーブでも、スウェード素材に変えるだけで一気に秋らしい印象に。さらにバッグをレオパード柄にして、季節感を加速させます。

＜着用アイテム＞

トップス：ジャーナルスタンダードラックス

デニムパンツ：アッパーハイツ

バッグ：エルベシャプリエ

スニーカー：コンバース

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください