50代を過ぎると気になり始めるシワやシミ。そんな加齢とともに起きる変化について「シミやシワは隠さずに堂々としていれば、ファッションやメイクはもっと楽しくなる」と語るのは、栃木県の益子で55歳から69歳までカフェ「猫車」を営み、現在はひとり暮らしをしている信田良枝さん（70代）。今回は、手づくり服の工房『coromo』で服づくりもしている信田さんによる、自分らしく過ごすためのファッションとの向き合い方についてご紹介します。

※ この記事は『77歳 365日の紡ぎ方：益子暮らし、元カフェ店主 信田良枝さんの居場所 』（主婦と生活社）より一部抜粋、再構成のうえ作成しております

素材、サイズ、用途。自分本位で服を着る

「仕事を辞めて家にいる時間が長くなり、おうちですてきに暮らす洋服があるといいな、と思って服をつくり始めました。仕事服っていろいろと制約があるでしょ。でもそれももう、いいんじゃないかと思って。その代わりに新しい楽しみに出合ったって感じかしら」（信田さん、以下同）

信田さんは『coromo』という手づくり服の工房をもっています。シンプルなデザインの服はゆったりと空気をはらみ、ノビノビと動けて行動を制限しません。なんと、ノーブラさえ許してくれます。

「もう、服に自分を合わせるのはやめようと思ったんです。たとえば、服のために補整下着を身につけるなんて、私はまっぴらごめん。カップつきのインナーさえもできればNGです」

服づくりで大事にしているのは着心地。服の多くはサイズフリーで、たっぷりと生地を使い、ウエストは伸縮性のあるゴムで仕上げています。

また、いわゆる直線裁ちの服は、縫うのも着るのもラクなので、よくつくります。生地はコットンやリネン、ウールなどの天然素材が中心です。

「自分が家にいるとき、気分よく過ごせるのはどんな服か。人目がないからなんでもいいって？ それはない。だって鏡を見ている自分がいるもの。着心地がよくて、鏡に映る自分を『私ってすてきじゃない！』と思える服を着ることは、心の健康にもつながると思うんです。これは実感です」

50歳を過ぎたら、服は“うぬぼれ”で選ぶ

「『お若いですね』と言われてうれしい？ 若いったってねぇ〜、たかが知れています。首のシワを隠したり、顔のシミを消したり…。私はそこまでして若く見せたいとは思いません。シワもシミも一生懸命生きてきた証。隠すのはこれまでの人生を否定するようでイヤです。若く見えたって、必ずしも魅力的ってわけじゃないでしょ」

シワやシミは隠すことばかり考えていたので、ドキッとしました。信田さん、続けて言います。

「だれも、人の細部なんて見ていないもの。大切なのは、全体的な雰囲気。シミやシワがあっても、気品があってすてきな人っていますよ」

これまで積み重ねてきた経験や知性が自信を生み、風格のある態度やはつらつとした表情になり、その人の雰囲気をつくるそう。隠すのではなく“私は私”と堂々としていること。人と比較しないこと。他人目線を気にしなくなると、ファッションやメイクはもっと楽しくなると言います。

「50歳を過ぎたら、もうひとりのすてきな自分を探してみて！」と信田さん。

「着たことのないきれいな色を試すとか、肌を大胆に出してみるとか。『私これ、好きなんだけど』という服を着て、ちょっと外へ。ショーウィンドウを鏡にして、思いきりうぬぼれましょ」

「『そうはいっても、私センスがないから…』なんて言わないで。10代の頃ってセンスより着たい服を着たでしょ。あれと同じ。少し違うとしたら、50歳を過ぎて豊かな経験が育っているってこと。自分を信じてレッツチャレンジです」