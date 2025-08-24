Disney『ファンタジア』85th☆ビッグな「魔法使いの弟子ミッキー」ぬいぐるみSPコレクション
ディズニーのアニメーション映画『ファンタジア』の公開85周年を記念した「〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション」が数量限定で新登場！ 魔法使いの弟子姿のとっても大きなミッキーマウスのぬいぐるみを抱きしめて♪
☆アニバーサリーの記念グッズを画像でチェック！（写真7点）＞＞＞
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『ファンタジア』公開85周年を記念して、約65cmのビッグサイズの魔法使いの弟子姿のミッキーぬいぐるみと、オリジナルデザインのボックスに入ったメダル・ピンズ・チャームをセットにした「〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション」が登場する。
魔法使いの弟子姿のミッキーのぎゅっと抱きしめたくなるビッグサイズのぬいぐるみは、靴の裏に85周年を記念したロゴ刺繍入り。
コレクションボックスは物語の扉をそっとひらくような、心ときめくブック型デザイン。中にはきらりと輝くメダル、チャーム、ピンズが入っている。
ここでしか手に入らない特別なボックスは飾っておくだけでテンションが上がりそう。
申し込み期間は2025年8月22日（金）12：00〜9月24日（水）23：59まで、お申込みはお一人様につき1個まで、お一人様1回となる。
2025年9月下旬に当選者にメールでご連絡、商品のお届けは2026年3月を予定している。
（C） Disney
☆アニバーサリーの記念グッズを画像でチェック！（写真7点）＞＞＞
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『ファンタジア』公開85周年を記念して、約65cmのビッグサイズの魔法使いの弟子姿のミッキーぬいぐるみと、オリジナルデザインのボックスに入ったメダル・ピンズ・チャームをセットにした「〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション」が登場する。
コレクションボックスは物語の扉をそっとひらくような、心ときめくブック型デザイン。中にはきらりと輝くメダル、チャーム、ピンズが入っている。
ここでしか手に入らない特別なボックスは飾っておくだけでテンションが上がりそう。
申し込み期間は2025年8月22日（金）12：00〜9月24日（水）23：59まで、お申込みはお一人様につき1個まで、お一人様1回となる。
2025年9月下旬に当選者にメールでご連絡、商品のお届けは2026年3月を予定している。
（C） Disney