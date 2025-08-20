【青のミブロ】芹沢暗殺編は12月20日（土）より放送開始！
TVアニメ『青のミブロ』の新シリーズ、芹沢暗殺編の初回放送日が12月20日(土)に決定！読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜夕方5：30枠にて放送される。
『青のミブロ』の原作は、シリーズ累計1300万部超の『DAYS』安田剛士が描く、『週刊少年マガジン』（講談社）連載中の同名マンガ。
物語の舞台は幕末、京都。おばあちゃん子でいつも笑顔を絶やさない少年「にお」が、後に「新選組」として世に知られることとなる最強の剣客集団「壬生浪士組」、通称「ミブロ」と出会ったことをきっかけに動き出す物語。命懸けのド青春「新選組」の魅力あふれるキャラクターたちが、戦う世にしないために、戦いに挑んでいく生き様がアツく描かれる。
そんなTVアニメ『青のミブロ』の新シリーズ、芹沢暗殺編の初回放送日が12月20日（土）に決定。読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜夕方5：30枠にて放送がされる（※一部地域を除く）。
のちに新選組となる壬生浪士組、通称ミブロ。譲れない正義が交錯した末に、儚き暗殺が動き出す--。涙なしに見届けることが出来ない人間ドラマに、期待は高まるばかり。
初回放送日の発表にあわせて、芹沢暗殺編のキャラクタービジュアルも公開された。
これから待ち受ける過酷な展開をまったく予感させない穏やかな表情を浮かべて並んで歩くミブロたち。そんな彼らを待ち受ける一つの結末とは、果たして--。
原作は『青のミブロー新選組編ー』へ突入し連載が続く中で、3月にはアニメ1期が最終話を迎え、そして4月には東京と京都で舞台も上演され、まさに「青のミブロイヤー」として盛り上がっている2025年。そんな1年を締めくくる12月に、いよいよTVアニメ『青のミブロ』の芹沢暗殺編が開幕！ こうご期待。
（C）安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会
