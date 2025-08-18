「涼み 抹茶 ムース ティー」は、いつまで？

※画像はイメージ

2025年8月18日（月）より、ほろ苦く香り豊かな抹茶をすっきりと味わう「涼み 抹茶 ムース ティー」を発売。この夏のうだるような暑さを忘れさせてくれる“真夏の涼み抹茶”というコンセプトで、和の風情が楽しめる味わいになっています。

真夏に飲みやすいすっきり系の抹茶ティーなのがうれしすぎる！ 待ってました♪

商品名涼み 抹茶 ムース ティー販売期間2025年8月18日（月）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格579円（持ち帰り）、590円（店内利用）サイズTallのみ 取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や、材料がなくなると、販売終了となることがあります。販売終了期間が公表されていないため、気になる方は早めに足を運んでくださいね。



「涼み 抹茶 ムース ティー」は、どんな味？

「涼み 抹茶 ムース ティー」は、豊かな香りとうま味が際立つ本格抹茶ティーに、ホワイトモカフレーバーのムースを重ねた見た目も味わいも涼しさが感じられる一杯です。

抹茶ティーは、抹茶本来の奥深い香りやほろ苦さが感じられるさっぱりとした飲み心地。その上に、まろやかなコクと甘みのある、ふわふわホワイトモカフレーバームース。さらに香り立つ抹茶パウダーをぱらりと振りかけて完成。

最初は抹茶の豊かな香りとみずみずしさ、心地よいほろ苦さが口いっぱいに広がります。混ぜながら飲み進めると、まろやかなコクが加わって上品な抹茶ラテの味わいに。

本格抹茶の味わいが心地いい「涼み 抹茶 ムース ティー」を、ぜひ味わってみて。暑さを忘れる清涼感のあるひとときが過ごせますよ。



