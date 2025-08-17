『コウペンちゃん』第20話にみずいろのコウペンちゃん登場！ 演じるのは東山奈央
イラストレーター ”るるてあ” が描く大人気のキャラクター『コウペンちゃん』。第20話「キラキラのうみと みずいろのおともだち -前編-」に東山奈央が演じる ”みずいろのコウペンちゃん” が初めて登場した。
＞＞＞第20話場面カットや東山奈央をチェック！（写真5点）
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。
いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。
可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターが、ショートTVアニメーションとなってやってきた。
本日、8月17日（日）放送のショートTVアニメ『コウペンちゃん』第20話「キラキラのうみと みずいろのおともだち -前編-」に ”みずいろのコウペンちゃん” が初登場。みずいろのコウペンちゃん役は東山奈央が演じる。
次回、8月24日（日）放送予定の第21話「キラキラのうみと みずいろのおともだち -後編-」でもみずいろのコウペンちゃんが登場する。
うみで出会ったみずいろのコウペンちゃん、後編はどんな展開となるのか、お楽しみに。
（C）るるてあ/TVアニメ『コウペンちゃん』製作委員会
＞＞＞第20話場面カットや東山奈央をチェック！（写真5点）
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。
いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。
可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターが、ショートTVアニメーションとなってやってきた。
次回、8月24日（日）放送予定の第21話「キラキラのうみと みずいろのおともだち -後編-」でもみずいろのコウペンちゃんが登場する。
うみで出会ったみずいろのコウペンちゃん、後編はどんな展開となるのか、お楽しみに。
（C）るるてあ/TVアニメ『コウペンちゃん』製作委員会