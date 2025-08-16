（C）ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会

7月7日（ニャニャ月ニャの日）からテレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch ”ニャニャch” ）ほかにて順次放送がスタートした『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』、第7話のあらすじと場面カットが到着。

『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、マッグガーデン発行『月刊コミックガーデン』『MAGCOMI』で連載中、原作・ホークマン、作画・メカルーツによる衝撃のキャットフルコミック。テレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch）ほかにて7月7日より順次、放送がスタートしている。

そして第7話のあらすじはこちら！　個性豊かで可愛い猫たちが多数登場中！　本を読む猫は敵なのか？　味方なのか？　今後の展開に乞うご期待！

＜Chapter7「遊星からの猫D-REX」＞
次から次へと個性的な可愛い猫が遊びかかってくるショッピングモールだったが、とりわけ特殊な1匹の猫がいた。なぜか人間の言葉を理解するその謎の猫は、クナギら猫大好き一行をレンとマサキが隠れている場所へと案内する。自分も拠点に連れていけと意思表示をする猫に、戸惑いながらもウキウキのクナギたちだが…。

脚本：入江信吾
絵コンテ：西森章
演出：小玉拳也
作画監督：山田俊也

（C）ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会