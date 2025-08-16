Î¹¥µ¥é¥À¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤ÎÃ´Åö¥³¡¼¥Ê¡¼½ªÎ»¤òÈ¯É½¡¡½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤«¤é1Ç¯¡Ä3Ç¯¤ÇËë¡¡ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÀ¸Ãæ·Ñ
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÅÚÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤«¤é½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¸µKAT¡½TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê41¡Ë¤ÎÃ´Åö¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÈ¯·¡¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¡¤Ê¤«¤Þ¤ë°õ¡×¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡×¤È¤·¡ÖºòÇ¯¤«¤é¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ØÈ¯·¡¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¡¤Ê¤«¤Þ¤ë°õ¡Ù¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö°ú¤Â³¤¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡22Ç¯4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Ãæ´Ý¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£Á°·î¤Þ¤Ç25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÈÄÁ°¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡16Æü¸½ºß¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ´Ý¤ÏºòÇ¯8·î¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÌ©²ñ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¡£Æ±8·î24ÆüÊüÁ÷Ê¬¤«¤éÆ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊüÁ÷¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯1·î3Æü¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈÉüµ¢¤Ë´Ø¤·¤ÆÆ±¶Éº£Â¼¼ÒÄ¹¤Ï7·î23Æü¤Î¼ÒÄ¹²ñ¸«¤Ç¡Ö·ÝÇ½³èÆ°¤ò½ù¡¹¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤µ¤ó¤È¤¤¤í¤¤¤í¶¨µÄ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹¥µ¥é¥À¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÆÃÀ½¤Ê¤É¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢º£¡ÊÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ú¤Â³¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£