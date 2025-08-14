収納も運搬もスマートに！鍵付きワイヤレスガイドシステム収納ケース
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ショルダーベルト付きで持ち運びもしやすく、ワイヤレスガイドシステム本体や充電器を収納できるアルミケース「400-HSGS-BOX1K(400-HSGS001/MM-WGS4用)」、「400-HSGS-BOX2K(400-HSGS002/MM-WGS6用)」を発売した。
■機器の収納をスマートに、専用設計の安心感
ワイヤレスガイドシステム本体や専用充電クレードルなどの機器がすっきり収まる専用設計だ。必要な機材をひとつのケースにまとめて整理できるため、準備や撤収の効率も大幅にアップします。現場での使用を想定した利便性を追求した。
■レイアウト自由自在、可動式の間仕切り構造
内部の間仕切りは自由に移動・取り外し可能。収納物に合わせてレイアウトを自在に変更できる。ガイド機器以外の機材やアクセサリーなど、さまざまな用途に対応できる柔軟性が魅力だ。
■クッション構造と鍵付きでしっかりガード
ケース内部には機器を優しく保護するクッション材を採用し、移動時の衝撃をしっかり吸収する。さらに鍵付きで不意の紛失や盗難からも守る。セキュリティと機材保護の両立を実現した安心仕様だ。
■軽量＆持ち運びしやすいアルミ製＋ショルダーベルト
本体重量わずか約1.58kgの軽量アルミ製。ショルダーベルトが標準付属しているため、肩掛けスタイルでも楽に移動できます。ツアーガイドやイベント現場など、移動の多い現場でも快適に使用できる。
■イベント現場やガイド業務を支える収納力
観光ガイドやセミナー、工場見学など、多くの人に音声を届ける現場では、機器の安全な保管とスムーズな移動が欠かせない。このケースなら収納・運搬・保護を一手に担い、現場での運用効率を大きくサポートする。
■製品仕様
■製品仕様
