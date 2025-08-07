卓球の２０２５年世界選手権男子ダブルスで金メダル・戸上隼輔（井村屋グループ）のモチベーションは不変だ。

男女のシングルス上位選手で争われるＷＴＴチャンピオンズ横浜初日（７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の１回戦ではフランス選手に３―０と快勝。第１ゲームから優位に試合を進め、２回戦進出を決めた。試合後には「もっともっと厳しい試合になるかなと思っていたけど、思った以上に自分のサービス、レシーブ、ラリー戦までの展開が良かったので、手応え的には完璧だった」と納得の表情を浮かべた。

世界選手権で日本勢６４年ぶりの快挙に輝くと、オクセンハウゼンの一員としてドイツ１部の優勝に貢献するなど、精力的に活動を続けている。戸上は「僕以外の日本人選手だったり、ドイツのチームメイトのトップ選手の頑張りを見て（世界選手権のダブルスで）金メダルを取っても、今のままではダメだなと感じる場面が多かった。ここでじっとしていられない」と慢心することなく歩みを進めている。

ダブルスで頂点を景色を味わったからこそ「シングルスでも活躍したい気持ちが強まった」と気合十分の戸上。見据えるは世界のテッペンのみだ。