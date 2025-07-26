松本vs岐阜 スタメン発表
[7.26 J3第22節](サンアル)
※18:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 16 宮部大己
DF 44 野々村鷹人
MF 7 馬渡和彰
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 24 小川大貴
MF 25 川上航立
MF 41 村越凱光
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 19 杉田隼
DF 22 佐相壱明
DF 40 樋口大輝
MF 20 前田陸王
MF 23 滝裕太
MF 36 松村厳
MF 46 安永玲央
FW 28 藤枝康佑
監督
早川知伸
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 22 文仁柱
MF 7 中村仁郎
MF 10 北龍磨
MF 23 萩野滉大
MF 29 川本梨誉
MF 39 泉澤仁
FW 24 粟飯原尚平
控え
GK 31 セランテス
DF 26 大串昇平
DF 37 寺阪尚悟
MF 14 生地慶充
MF 16 西谷亮
MF 28 箱崎達也
MF 97 福田晃斗
FW 11 佐々木快
FW 27 横山智也
監督
石丸清隆
※18:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 16 宮部大己
DF 44 野々村鷹人
MF 7 馬渡和彰
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 24 小川大貴
MF 25 川上航立
MF 41 村越凱光
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 19 杉田隼
DF 22 佐相壱明
DF 40 樋口大輝
MF 20 前田陸王
MF 36 松村厳
MF 46 安永玲央
FW 28 藤枝康佑
監督
早川知伸
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 22 文仁柱
MF 7 中村仁郎
MF 10 北龍磨
MF 23 萩野滉大
MF 29 川本梨誉
MF 39 泉澤仁
FW 24 粟飯原尚平
控え
GK 31 セランテス
DF 26 大串昇平
DF 37 寺阪尚悟
MF 14 生地慶充
MF 16 西谷亮
MF 28 箱崎達也
MF 97 福田晃斗
FW 11 佐々木快
FW 27 横山智也
監督
石丸清隆