Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤Ë¡í¥ì¥¹ÂÐºö¡í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¥à¥é¥à¥é¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬¡¢»º¸å¤Î¡Ö¥ì¥¹¡×ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ÈÈÖÁÈ¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¥à¥é¥à¥é¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¡×¤È¡¢É×ÉØ¤Î¿ÆÌ©¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤È°å»ÕÉ×¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê·ëº§¼°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¡Ë
¡¡ABEMA¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡¢·úÁ°È´¤¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤ë¡¢¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¡£¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÖÈ¯¸«¡×¤È¡Ö¶¦´¶¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸¤Êý¤ä»Ò°é¤Æ¤ËÇ÷¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ë¤Ï¼«¿È¤âÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¦¶áÆ£Àé¿Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Î3¿Í¤¬½¢Ç¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä3¿Í¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Þ¥Þ¤Î»ëÅÀ¤«¤éËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£7·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢2»ù¤ÎÊì¡¦¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡Ê40¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÈëÌ©¤ÎÆ¿Ì¾¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤â¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö»º¸å¥ì¥¹¤ÎÇº¤ß¤È¤«²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤Ï·ëº§Á°¤«¤éÉ×¤È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤Ã¤ÆÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ²¿½½Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¶¶ËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢Ê÷´ß¤Ï¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤¿¡£¶¶ËÜ¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢Ç¥¿±Ãæ¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»º¸å¤â¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÇº¤ß¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤È¡¢Ê÷´ß¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç³Ø¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÃËÀ¤Î¡ËÈ¯¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¡Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¡Ë·è¤á¤Á¤ã¤¨¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó²½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¡¢É×ÉØ¤Î¿ÆÌ©¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤òÅÁ¼ø¡£¡Ö¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¥à¥é¥à¥é¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°ÊÁ°¤ÎÊüÁ÷¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ö´°Á´¥¿¥¹¥¯²½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¿¥¹¥¯²½¤â»þ´Ö¤ò·è¤á¤ÆÄ«¤¹¤ë¤È¤«¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¡£ÂìÂô¤â¡Ö¤¦¤ó¡¢Ä«¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¤«¤é½±¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Ê÷´ß¤Ï¡Ö½±¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤¬¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£Ä«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÂìÂô¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤«¡×¤È¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄÉ²Ã¡£Ê÷´ß¤â¡Ö¿²¼¼¤Ã¤Æ·è¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÂìÂô¤Ï¡Ö¿²¼¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¡¢¾ì½ê¤Î¸ÇÄê³µÇ°¤ò¼è¤êÊ§¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£