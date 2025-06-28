栃木SCvs松本 スタメン発表
[6.28 J3第18節](カンセキ)
※19:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 47 吉野陽翔
MF 80 オタボー・ケネス
FW 9 菅原龍之助
FW 19 庄司朗
FW 23 星野創輝
監督
小林伸二
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 10 菊井悠介
MF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 7 馬渡和彰
DF 44 野々村鷹人
MF 20 前田陸王
MF 23 滝裕太
MF 30 國分龍司
MF 34 稲福卓
MF 36 松村厳
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸
※19:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 47 吉野陽翔
MF 80 オタボー・ケネス
FW 19 庄司朗
FW 23 星野創輝
監督
小林伸二
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 10 菊井悠介
MF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 7 馬渡和彰
DF 44 野々村鷹人
MF 20 前田陸王
MF 23 滝裕太
MF 30 國分龍司
MF 34 稲福卓
MF 36 松村厳
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸