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The Cosmic Treasure Chest | Rubin Observatory
https://rubinobservatory.org/news/rubin-first-look/cosmic-treasure-chest
Introducing...your sneak peek at the cosmos captured by @NSF-@doescience Vera C. Rubin Observatory!
Can you guess what regions of sky they are?
This is just a peek...join us at 11am US EDT for your full First Look at how Rubin will #CaptureTheCosmos!https://t.co/1a74X2edp8 pic.twitter.com/DE3tx2RQI4— NSF-DOE Rubin Observatory (@VRubinObs) June 23, 2025
Vera C. Rubin Observatory releases 'sneak peek' of first images taken with world's largest camera | Live Science
https://www.livescience.com/space/astronomy/rubin-observatory-releases-sneak-peek-of-first-images-taken-with-worlds-largest-camera
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by Wikimedia Commons
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The Cosmic Treasure Chest - VIDEO - EN - YouTube
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