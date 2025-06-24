¡ÚMLB¡Û»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥íー¥êー¡¢4ÀïÏ¢È¯32¹æ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËºÆ¤Ó4ËÜº¹¡¡¡ÖÎ¾¥êー¥°Ã±ÆÈ2´§²¦¡×¤ÇMVPºÇÍÎÏ¤Ë
¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥íー¥êーÊá¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¿ー¥²¥Ã¥È¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö3ÈÖÊá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£9²óÉ½¤Ë4»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº£µ¨32¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Æ±Æü28¹æËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë¤È¤Îº¹¤òºÆ¤Ó4ËÜ¤Ë¡£ÂÇÅÀ¤Ç¤âÎ¾¥êー¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£4»î¹çÏ¢Â³¡¢·×5ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤Ï¼«¿È2ÅÙÌÜ
¥íー¥êー¤Ï20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Ë1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤«¤é¡¢4»î¹çÏ¢Â³¤Ç·×5ËÜ¤Î¥¢ー¥Á¤òÎÌ»º¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï7ÅÀ¥êー¥É¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¡¢±¦ÂÇÀÊ¤ÇÅ¨ÃÏº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ö32¹æËÜÎÝÂÇ¡£Æ±Æü¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤¿2°Ì¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤Îº¹¤òºÆ¤Ó3ËÜº¹¤Ë¹¤²¡¢ÂÇÅÀ¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë6º¹¡£Î¾¥êー¥°¤Ç¤â¸µÆ±Î½¤Î¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÈ´¤¤¤ÆÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ê¥Êー¥º¤ÎµåÃÄ¸ø¼°X¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥íー¥êー¤Î¡Ö4»î¹çÏ¢Â³¤Ç5ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ÏÄÌ»»2ÅÙÌÜ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁ°¤Ë30ËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ï»Ë¾å½é¤Ç¡¢µåÃÄºÇÂ¿µÏ¿¤Ï¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£ーJr.¤¬1998Ç¯¤ËÊü¤Ã¤¿35ËÜ¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÄ¶¤¨¤â»ë³¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£