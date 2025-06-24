Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìDF¹â°æ¹¬Âç¤Ï°ÜÀÒ¶â10²¯±ß¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à°ÜÀÒ¤Ø¡¡²ÃÆþ¸å¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤È¸½ÃÏÈÖµ¼Ô¤âÅÁ¤¨¤ë
¼ã¤ÆüËÜÂåÉ½DF¤Ïº£²Æ¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦¤À¡£
¡Øfootball.london¡Ù¤Î¥¢¥é¥¹¥Ç¥¢¡¦¥´¡¼¥ë¥É»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë½êÂ°¤¹¤ë20ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¹â°æ¤Ï2023Ç¯2·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éJ¥ê¡¼¥°14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤Ç19»î¹ç¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É20ºÐ¤Ê¤¬¤é¤âÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î°ïºàDF¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤·¤Æ¤ÏÄË¼ê¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ¶þ»Ø¤Î°ïºà¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤·¤ÆUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ— £Ê¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë (@J_League) December 10, 2024
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
¹â°æ¹¬Âç Áª¼ê¥×¥ì¡¼½¸@frontale_staff#£Ê¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º pic.twitter.com/z8ECHadrWf