富山vs藤枝 スタメン発表
[6.15 J2第19節](富山)
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 吉田新
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 88 濱託巳
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
MF 48 植田啓太
FW 10 松田力
FW 27 吉平翼
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 23 西矢慎平
DF 40 竹内豊
DF 41 酒井崇一
MF 6 瀬良俊太
MF 14 浦十藏
MF 22 椎名伸志
MF 28 布施谷翔
FW 58 武颯
監督
安達亮
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
DF 22 久富良輔
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 14 中川風希
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 7 松木駿之介
控え
GK 1 六反勇治
DF 3 鈴木翔太
DF 16 森侑里
MF 13 大曽根広汰
MF 15 杉田真彦
MF 23 梶川諒太
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
FW 29 ディアマンカ・センゴール・チェク
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 吉田新
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 88 濱託巳
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
MF 48 植田啓太
FW 10 松田力
FW 27 吉平翼
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 23 西矢慎平
DF 40 竹内豊
DF 41 酒井崇一
MF 6 瀬良俊太
MF 14 浦十藏
MF 22 椎名伸志
FW 58 武颯
監督
安達亮
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
DF 22 久富良輔
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 14 中川風希
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 7 松木駿之介
控え
GK 1 六反勇治
DF 3 鈴木翔太
DF 16 森侑里
MF 13 大曽根広汰
MF 15 杉田真彦
MF 23 梶川諒太
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
FW 29 ディアマンカ・センゴール・チェク
監督
須藤大輔