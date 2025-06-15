Á´Ä¹5m¡ª Æü»º¤ÎºÇ¹âµé¡Ö¡È2¥É¥¢¡ÉÇúÂ®¥¯¡¼¥Ú¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÆü»º¤ÎÈ¿·â¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª 4.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÈV8¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÉÅëºÜ¤·¤¿Ä¶¹ë²Ú¡Ö¥È¥é¥¤¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤Ï¡ª
Á´Ä¹5m¡ª Æü»º¤ÎºÇ¹âµé¡Ö¡È2¥É¥¢¡É¥¯¡¼¥Ú¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª
¡¡Æü»º¤Ï¡¢Ì¾¼Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤ä¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¡Ö¥·¥ë¥Ó¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¡¼¥Ú¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾åµé¥¯¥é¥¹¤ÎµðÂç¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¯¡¼¥Ú¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡ÖºÇ¹âµé¥¯¡¼¥Ú¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê21Ëç¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü»º¤¬Äó°Æ¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¯¡¼¥Ú¤È¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë³«ºÅ¤Î¡ÖÂè29²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖTRI-X¡Ê¥È¥é¥¤¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4995mm¡ßÁ´Éý1900mm¡ßÁ´¹â1350mm¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Åö»þ¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿Æü»º¤ÎÂç·¿¹âµé¥»¥À¥ó¡Ö¥·¡¼¥Þ¡Ê½éÂå¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤ò¾å²ó¤ê¡¢¹ñ»º¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÂç·¿2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¼ÖÂÎ¤ò³è¤«¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¥¢¥ë¥ßÁÇºà¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µðÂÎ¤Ê¤¬¤é·ÚÎÌ²½¤â¼Â¸½¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢ËÜ³×¤ò¿ï½ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¤â¤Î¡£¡¢Í¥¤·¤¯ÇØÃæ¤òÊñ¤ß¹þ¤àÀìÍÑ·Á¾õ¤Î¥·¡¼¥È¤ò4ºÂÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¤Î¼ê¤ÎÆ°¤¤ò»²¹Í¤ËÆ°ºîÂ®ÅÙ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¡ÖÆÃÀ½¥ï¥¤¥Ñ¡¼¡×¤ä¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö±óÊý·ëÁüÅÅ»Ò¥á¡¼¥¿¡¼¡×¡¢Á°Êý¥«¥á¥é¤ä¥ì¡¼¥À¡¼¤ÇÏ©ÌÌ¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤ÆÏ©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤Ê¤É¤Î¾õÂÖ¤òÍ½Â¬¤·¿¶Æ°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤ÎÆü»º¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÆ³Æþ¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ320ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÂçÇÓµ¤ÎÌ4.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎV·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÆü»º¤ÎºÇ¾åµé¥¯¡¼¥Ú¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤ìÔÂô¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤«¤é¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥È¥é¥¤¥¨¥Ã¥¯¥¹¡£
¡¡¼¡À¤Âå¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¯¡¼¥Ú¤È¤·¤Æ»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÆüËÜ¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤òµ¯°ø¤È¤¹¤ë·ÐºÑ¾õ¶·¤Î°²½¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹âµé¼Ö»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥é¥¤¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¤³¤Î¥È¥é¥¤¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ºß¤Ç¤âSNS¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢
¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ªÌ¾¼Ö¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¤³¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¡£¤â¤·¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¬¥Á¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×
¡ÖÅö»þ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤âÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·ÎÏºî¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤ÎºÝ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»ÔÈÎ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é°Õ³°¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡Ö¹¹ðÅã¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æü»º¤Ë¤Ï¹âµé¥¯¡¼¥Ú¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡ÖÈ¯Çä¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤³¤³¤«¤éÆü»º¤ÎÈ¿·â¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤ä¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¯¡¼¥Ú¤È¤·¤Æ»ÔÈÎ²½¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¤Ê¤ó¤«¥ì¥Ñ¡¼¥ÉJ¡¦¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¥Ç¥«¤¤J¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
¡Ö¥·¡¼¥Þ¤Î¥¯¡¼¥ÚÈÇ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥¤¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÆü»º¤ÎÂ¾¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¶¦ÄÌÀ¤ò¸«½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£