Profotoのバッテリー式小型モノライトがモデルチェンジ 「B20」と「B30」 Ecoモード搭載など上位機種と同じ機能も
Profotoのバッテリー式小型モノライトがモデルチェンジ 「B20」と「B30」 Ecoモード搭載など上位機種と同じ機能も
Profotoは、バッテリー式モノライトの新製品「B20」「B30」を6月10日（火）に発売した。
「B10X」「B10X Plus」の後継モデル。引き続き取り外し可能なバッテリーで駆動するほか、ワイヤレス接続のProfoto AirXに対応。わずかにサイズアップしたものの、手持ちでの利用も視野に入れた小型の筐体となっている。
強化された点としては、リサイクルタイムの短縮が挙げられる。「B10X」シリーズから13%高速になった。また上位機種の「D30」と同じくフラッシュチューブの交換に対応。ECO、Boost、Freezeの3モードも同様に利用できる。
外観も「D30」に近づいた。手で持った際に滑りにくいラバー加工が外装に用いられるなど、前モデルから見た目が変化している。
「B20」と「B30」の主な違いは最大出力。前者が250Ws、後者が500Wsとなっている。それぞれ「B10X」「B10X Plus」の数値および関係性を引き継いだ格好になる。
前モデルで3,250lmへの強化されたモデリングランプ用のLEDは、さらに5,000lmへと光量が引き上げられた。
同梱のバッテリー「4S1P」は、「B10X」「B10X Plus」と共用が可能。
B20 最大出力：250Ws 出力範囲：11f-stops （0.25～250Ws） 出力調整単位：0.1f-stops（0.1～10） リサイクルタイム：0.01～1.1秒（Eco モード）、0.01～1.2秒（Boost/Freeze モード） ワイヤレス接続：Profoto AirX（2.4GHz） 有線接続：シンクロ端子（ミニフォン） 電源：Profoto リチウムイオンバッテリー4S1P モデリングランプ：LED（最大出力40W、5,000lm） 動作温度：0～35℃ 外形寸法：11×21×16cm（スタンドアダプター使用時） 重量：1.9kg（バッテリーおよびスタンドアダプターを含む） 直販価格：29万9,860円
B30 最大出力：500Ws 出力範囲：11f-stops （0.5～500Ws） 出力調整単位：0.1f-stops（0.1～10） リサイクルタイム：0.01～1.8秒（Eco モード）、0.01～2.1秒（Boost/Freeze モード） ワイヤレス接続：Profoto AirX（2.4GHz） 有線接続：シンクロ端子（ミニフォン） 電源：Profoto リチウムイオンバッテリー4S1P モデリングランプ：LED（最大出力40W、5,000lm） 動作温度：0～35℃ 外形寸法：11×25.5×16cm（スタンドアダプター使用時） 重量：2.2kg（バッテリーおよびスタンドアダプターを含む） 直販価格：37万4,990円