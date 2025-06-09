ÆüËÜÂåÉ½¡¢³¤³°¤«¤é¸«¤¿¿äÄê°ÜÀÒ¶â¤¬ºÇ¤â¹â¤¤10¿Í¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡ª1°Ì¤Ï70²¯±ßÄ¶
2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
¤¤¤Þ¤ä¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬²¤½£¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØCIES¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î¿äÄê°ÜÀÒ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£¥È¥Ã¥×10¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
10°Ì¡¡ÅÄÃæÊË
1030Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê16.9²¯±ß¡Ë
26ºÐMF¡¢¥ê¡¼¥º½êÂ°
9°Ì¡¡Á°ÅÄÂçÁ³
1090Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê17.9²¯±ß¡Ë
27ºÐFW¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯½êÂ°
8°Ì¡¡ÆîÌîÂó¼Â
1250Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê20.6²¯±ß¡Ë
30ºÐMF¡¢¥â¥Ê¥³½êÂ°
7°Ì¡¡¾åÅÄåºÀ¤
1300Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê21.4²¯±ß¡Ë
26ºÐFW¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È½êÂ°
6°Ì¡¡º´Ìî³¤½®
1630Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê26.8²¯±ß¡Ë
24ºÐMF¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä½êÂ°
5°Ì¡¡ÃæÂ¼·ÉÅÍ
1660Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê27.3²¯±ß¡Ë
24ºÐFW¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹½êÂ°
4°Ì¡¡Æ²°ÂÎ§
1860Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê30.7²¯±ß¡Ë
26ºÐMF¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯½êÂ°
3°Ì¡¡ÎëÌÚºÌ±ð
2080Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê34.3²¯±ß¡Ë
22ºÐGK¡¢¥Ñ¥ë¥Þ½êÂ°
2°Ì¡¡»°ãø·°
2980Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê49.2²¯±ß¡Ë
28ºÐFW¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó½êÂ°
1°Ì¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ
4540Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê74.9²¯±ß¡Ë
24ºÐMF¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À½êÂ°
¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÅÄÃæ¤ä¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç33¥´¡¼¥ë¤ÈÂçË½¤ì¤·¤¿Á°ÅÄ¤â¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º´Ìî¤Ï6°Ì¤Ë¡£ºò²Æ¤ÎÂáÊáÁûÆ°°Ê¹ß¤ÏÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£·î¤Î»î¹ç¤Ç¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Ìî¤â¡ª¡©·»Äï¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖºÇ¶¯¥Ö¥é¥¶¡¼¡×11¿Í
¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤Ï24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îµ×ÊÝ¡£ÆÍ½Ð¤·¤¿³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥È¥Ã¥×10¤«¤éÏ³¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¼çÎÏÁª¼ê¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óDF°ËÆ£ÍÎµ±¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëMF±óÆ£¹Ò¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëDFÉÚ°Â·òÍÎ¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹MF³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°MF¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹FW°ËÅì½ãÌé¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎDFÈÄÁÒÞæ¤é¡£