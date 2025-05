今年2025年で50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター・マイメロディ。アニバーサリーイヤーを祝して、セイコーとコラボした腕時計が登場。時間を見るたびに癒されそうな腕時計を紹介する。マイメロディは、すなおで明るい、弟思いの女のコのキャラクター。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。1975年にデビューし、幅広いファン層に愛され続け、2025年に50周年を迎えた。現在投票期間中の「2025年サンリオキャラクター大賞」、中間発表では6位にランキングされている。

そんなマイメロディがセイコーとコラボした腕時計は、ピンクの文字盤にメタルバンドを合わせて上品に仕上げた、大人かわいいデザイン。12時の位置には、キラキラ煌めくリボン。10時(50分の位置)では、仲良しのちょうちょさんが一緒に50周年をお祝いしてくれている。6時の位置には、お花に囲まれてちょこんと座るマイメロディ。時計を見るたび、かわいい姿に癒されそう。裏蓋には、花冠のおめかしをしたマイメロディが描かれており、1〜2000のエディションナンバー入り。そしてフェアリー姿の愛らしいマイメロディがデザインされた、かわいいおうち型の特製ボックスにセットしてお届けされる。特製ボックスをそのまま飾っても、お部屋のかわいいインテリアによさそう。シンプルでオンオフ使えるメタルバンド仕様で、きれいめスタイルにも、カジュアルな服装にもなじむので、さまざまな場面を一緒に過ごせる。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660770