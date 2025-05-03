¡Ö°Å¤¤¸½¼Â¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ËÌÄ«Á¯À©ºî¤Î”³Ú±à¥É¥é¥Þ”¤Ë¹ñÌ±¤«¤éÈãÈ½
¡ÖÅÄ±àÆüµ¡×¤Ï¡¢1980Ç¯¤«¤é2002Ç¯¤Þ¤Ç´Ú¹ñMBC¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä¹¼÷¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÇÀÂ¼¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤ËÍÉ¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä²ÈÂ²¤Î³ëÆ£¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥Ê¥Ä¥á¤ÎÌÚ¤ËÎø¤¬¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï¡¢KBS¤Ç1990Ç¯¤«¤é2002Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÇÀÂ¼¤òÉôÂâ¤Ë¤·¤¿Ä¹¼÷¥É¥é¥Þ¤À¡£²ÈÂ²¤äÎÙ¿Í¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤ä³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Î¾ºî¤È¤âÇÀÂ¼¤òÉñÂæ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¼Ô¤Ï¡ÖÅÔ²ñ¤Ë½Ð¤¿ÇÀÂ¼½Ð¿È¼Ô¤¬¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢¸å¼Ô¤Ï¡ÖÅÔ»Ô¶á¹Ù¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇÀÂ¼¤ÎÆü¾ï¡×¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢´Ú¥É¥é¤¬À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎºîÉÊ¤À¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç¤âºÇ¶á¡¢ÇÀÂ¼¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÇòÄá¸¶¤Î¿·½Õ¡×¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÇÀÂ¼¤Î¸½¼Â¡×¤ä¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ÎÇÀÂ¼¡×¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¹óÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÀ¯ÉÜ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡ÊRFA¡Ë¤¬Êó¤¸¤¿¡£
Î¾¹¾Æ»¡Ê¥ê¥ã¥ó¥¬¥ó¥É¡Ë¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£·î20Æü¤Ë·Ã»³¡Ê¥Ø¥µ¥ó¡Ë±Ç²è´Û¤Ç¡ÖÇòÄá¸¶¤Î¿·½Õ¡×Âè16ÏÃ¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á´20ÏÃ¹½À®¤Ç¡¢1ÏÃ¤¢¤¿¤ê1»þ´Ö10Ê¬¤ÈÈæ³ÓÅªÄ¹¤á¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï4·î1Æü¤«¤é·Ã»³±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸áÁ°10»þ¤È¸á¸å3»þ¤Î2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢1Æü¤Ë1ÏÃ¤º¤Ä¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2Æü¤Ë1ÏÃ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Æü»þÅÀ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯16ÏÃ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÇòÄá¸¶¤Î¿·½Õ¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆËÌÄ«Á¯¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÀéÀ¤Ë±¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥»¥Ü¥ó¡Ëºî¤Î¾®Àâ¡ÖÀÐ·Ì¤Î¿·½Õ¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë»÷¤¿¹½À®¤Ç¡¢ÇÀÂ¼¤òÉñÂæ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤ì¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÇÀÂ¼¤Î½éµéÅÞ°Ñ°÷²ñ½ñµ¤¬¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢¡ÖÊ¬ÁÈ´ÉÍýÀ©¡×¤òÃé¼Â¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÊ¬ÁÈ´ÉÍýÀ©¡×¤È¤Ï¡¢ÇÀÃÏ¤Î°ìÉô¤òÇÀÌ±¤ËÇ¤¤»¡¢ÇÀºî¶È¤Î¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÌ±¤¿¤Á¤¬¼ý³ÏÊª¤Î°ìÉô¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¼«ÎÏ¤Ç½»Âð¤ò·úÀß¤·¡¢¼Ò²ñ¼çµÁÇÀÂ¼¤òÃÏ¾å¤Î³Ú±à¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾ðÊó¶Ú¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¹ÓÅâÌµ·Î¤À¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¡¢ÇÀÂ¼¤Î¸½¼Â¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÉÁ¼Ì¤ËÊ°¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¡ÖÇÀÂ¼¤Î°Å¤¤¸½¼Â¤ä¡ØÊ¬ÁÈ´ÉÍýÀ©¡Ù¤ÎÉÔ¸øÊ¿¤Ê¼ÂÂÖ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±£¤µ¤ì¡¢¤¿¤ÀÅÞ¤È¼óÎÎ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤À¤±¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤¬¹ñ¤ÇÅÞ¤È¼óÎÎ¡Ê¶âÀµ²¸»á¡Ë¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤º¤ËÂ¸ºß¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÄËÎõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÎÇÀÂ¼¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÌ±¤¬ÈîÎÁ¤Ê¤É¤Î±ÄÇÀ»ñºà¤òÇã¤¦»ñ¶â¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ä¥ß¶â¶È¼Ô¤«¤é¹âÍø¤Ç¥«¥Í¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊÖºÑ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´À¿å¿â¤é¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¼ý³Ï¤ÎÊ¬ÇÛ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸½¼Â¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÈá»´¤Ê¤¿¤á¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¹òÊª£±¥¥í¤ÇÇä¤é¤ì¤ëÌ¼¤¿¤Á¡Ä¶âÀµ²¸¼°¡Ö¶²ÉÝÀ¯¼£¡×¤ÎÇÀÂ¼ÇË²õ¡Ë
ÊÌ¤Î¸½ÃÏ¾ðÊó¶Ú¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¶âÀµ²¸»á¤¬·Ç¤²¤ë¡Ø¼«ÎÏ¹¹À¸¡Ù¤È¡ØÊ¬ÁÈ´ÉÍýÀ©¡Ù¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡ØÊ¬ÁÈ´ÉÍýÀ©¡Ù¤Ï2012Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢ÇÀÌ±¤¿¤Á¤«¤é¤â»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¼Â¤È¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÐªÎ¥¤«¤é¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢±Ç²è´Û¸ÂÄê¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1ÏÃ¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¤ß¤Î¾å±Ç¡¢Æþ¾ìÎÁ¤â1500ËÌÄ«Á¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó11±ß¡Ë¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î°Â¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£½»Ì±¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤¬¹¤¬¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¾å±Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤À¤±¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºòÇ¯¾å±Ç¤µ¤ì¤¿ÀïÁè±Ç²è¡Ö72»þ´Ö¡×¤Ï°ì»þÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤¬3ËüËÌÄ«Á¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó220±ß¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤¿¤¬¡¢¾å±Ç³«»Ï¤«¤é1¥«·îÈ¾¤ÇÃæ»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Ä«Á¯ÀïÁèËÖÈ¯¤«¤é¥½¥¦¥ëÀêÎÎ¤Þ¤Ç¤Î72»þ´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÆâÍÆ¤¬¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Æ¡¢Ä«Á¯ÀïÁè¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¿¯Î¬¤Ë¤è¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢¡Ö¿¯Î¬¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯½é¤á¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·Ý½Ñ±Ç²è¡ÖÂÐ·è¤ÎÃë¤ÈÌë¡×¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå2ËüËÌÄ«Á¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó155±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åß¤Î¿¼¹ï¤ÊÅÅÎÏÉÔÂ¤Î¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«3Æü´Ö¤Ç¾å±Ç¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ°Ê¹ß¡¢·Ã»³±Ç²è´Û¤Ï»ö¼Â¾å¡¢ÊÄº¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï·Ã»³±Ç²è´Û¤Ç¸Î¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤ä¸Î¶âÀµÆüÁí½ñµ¤ÎµÏ¿±Ç²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÃÏÊýÅÞ°Ñ°÷²ñ¤ä»ÔÅÞ°Ñ°÷²ñ¤Î²ñµÄ¼¼¤Ç¾®µ¬ÌÏ¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è´Û¤½¤Î¤â¤Î¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö±Ç²è´Û¤Ï¤â¤Ï¤äÌ¾¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿°ÂÆîÆ»¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥¢¥ó¥Ê¥à¥É¡Ë¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ê¸²½²ñ´Û¤ä±Ç²è´Û¤Ç¤Î¾å±ÇºîÉÊ¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¥ê¥¢¥ê¥º¥à¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÄÄÉå¤ÊÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ò±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¼°¼«ÂÎ¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÉáµÚÁ°¤Î1970Ç¯ÂåÅªÈ¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£