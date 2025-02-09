¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÈÅÅÏÃ¤·¤¿¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡¢ÀïÆ®½ª·ë½ä¤ê
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï8Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬7Æü¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÅÏÃ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬Àï¾ì¤Ç¡Ö¿Í¡¹¤¬»à¤Ì¤Î¤ò»ß¤á¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¡Ö¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¡×¤Îµ¡Ãæ¤Ç¼Â»Ü¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò¸Ø¼¨¤·¡¢ÀïÆ®¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¸ò¾Ä¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù±ç¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ä¥¬¥¹¤Î¶¡Í¿¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£