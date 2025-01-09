¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×87ºÐ½÷À¤Î²È¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤êÇû¤ë¡¡½÷À¤Ï2³¬¤ÎÁë¤«¤éÃ¦½Ð¡¢ÃË¤ÏÆ¨ÁöÃæ¡¡ÀéÍÕ¡¦³ûÀî»Ô
¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢ÀéÍÕ¸©³ûÀî»Ô¤ÇÃË¤¬¡¢¹âÎð½÷À¤Î½»¤à²È¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤¿¤¦¤¨½÷À¤ò¤Ò¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÇû¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°0»þ¤´¤í¡¢³ûÀî»Ô³êÃ«¤ÇÃË¤¬¡¢87ºÐ¤Î½÷À¤¬1¿Í¤Ç½»¤à²È¤Ë¿¯Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2³¬¤ÎÉô²°¤Ç½¢¿²Ãæ¤À¤Ã¤¿½÷À¤¬ÃË¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤È¡¢ÃË¤Ï¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤È¶¼¤·¡¢½÷À¤ò¤Ò¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÇû¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤Î·ä¤ò¸«¤Æ½÷À¤Ï¼«¤é¤Ò¤â¤ò¤È¤¡¢2³¬¤ÎÁë¤«¤éÃ¦½Ð¡¢¶á½ê¤Î²È¤ËÆ¨¤²¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÆ¨¤²¤¿ºÝ¤Ëº¸Â¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1³¬¤ÎÃ¦°á½ê¤ÎÁë¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë´ØÅì¤Ê¤É¤ÇÁê¼¡¤°°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤È´ØÏ¢¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£