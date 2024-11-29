『Mステ SUPER LIVE』出演者第1弾発表 キンプリ、Snow Man、SixTONES、乃木坂46ら49組
12月27日に放送されるテレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』（後5：00〜後11:00）の出演者第1弾が29日、発表された。
【写真】Mステ SUPER LIVE出演アーティスト第1弾全49組
同番組では、今年も豪華アーティストが年末の幕張メッセに集結。6時間を越える白熱生ライブを届ける。MCはタモリ、鈴木新彩アナウンサーが務める。
【出演アーティスト】
（※五十音順）
AI
INI
aiko
あいみょん
ILLIT
新しい学校のリーダーズ
ano
いきものがかり
Awich
aespa
XG
Omoinotake
Kis-My Ft2
King & Prince
Creepy Nuts
こっちのけんと
Saucy Dog
櫻坂４６
三代目 J SOUL BROTERS
THE RAMPAGE
JAEJOONG（ジェジュン）
GENERATIONS
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
SixTONES
Stray Kids
Snow Man
Da-iCE
東京スカパラダイスオーケストラ
Travis Japan
なにわ男子
Number_i
NiziU
乃木坂46
Vaundy
Perfume
日向坂４６
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR
MY FIRST STORY×HYDE
マカロニえんぴつ
ME:I
三浦大知
MISAMO
Mrs. GREEN APPLE
ゆず
RIIZE
L'Arc〜en〜Ciel
【写真】Mステ SUPER LIVE出演アーティスト第1弾全49組
同番組では、今年も豪華アーティストが年末の幕張メッセに集結。6時間を越える白熱生ライブを届ける。MCはタモリ、鈴木新彩アナウンサーが務める。
【出演アーティスト】
（※五十音順）
AI
INI
aiko
あいみょん
ILLIT
新しい学校のリーダーズ
ano
いきものがかり
Awich
aespa
XG
Omoinotake
Kis-My Ft2
King & Prince
Creepy Nuts
こっちのけんと
Saucy Dog
櫻坂４６
三代目 J SOUL BROTERS
THE RAMPAGE
JAEJOONG（ジェジュン）
GENERATIONS
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
SixTONES
Stray Kids
Snow Man
Da-iCE
東京スカパラダイスオーケストラ
Travis Japan
なにわ男子
Number_i
NiziU
乃木坂46
Vaundy
Perfume
日向坂４６
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR
MY FIRST STORY×HYDE
マカロニえんぴつ
ME:I
三浦大知
MISAMO
Mrs. GREEN APPLE
ゆず
RIIZE
L'Arc〜en〜Ciel