IVE レイ、ORIGINAL LOVEの「接吻」をカバー！東京ドーム公演での披露が話題に

IVEのレイが、多才な魅力をアピールした。所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは最近、IVEの公式YouTubeチャンネルを通じて「接吻 -Kiss- Covered by IVE REI」というタイトルの動画を公開した。公開された動画でレイは、ニット素材のヘアスカーフを着用し、人形のようなビジュアルを誇っている。続けて、特有のユニークで甘い歌声でORIGINAL LOVEの「接吻」を完璧にカバーし、聞く人の耳を魅了した。

「接吻」は、日本で長年愛されてきたシティ・ポップの名曲だ。彼女は動画でシリアルを食べたり、子犬と遊ぶなど平凡な日常を披露する一方、切ない表情と繊細な歌声でシティ・ポップならではの神秘的かつ夢幻的な雰囲気を完成させた。これに先立ってレイは、IVEの初のワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE‘」のフィナーレである東京ドーム公演で、同曲のステージを披露した。当時、甘い歌声で観客たちを魅了した彼女は今回のカバー動画を通じて、より多くのファンに特別な魅力をプレゼントした。レイは最近、バラエティ番組を通じても一風変わった魅力を披露している。デビュー初期から抜群のバラエティセンスで注目を集めた彼女は今年、SBS「ランニングマン」、MBC「助けて!ホームズ」、ENA「田舎に行った都市Z」を皮切りに、ウェブバラエティ「XYOB」、KangNamが運営しているチャンネル「町の友達カンナミ」などに出演するなど、一段とグレードアップしたバラエティセンスを証明した。また、YouTubeチャンネル「真似してみる by ソプシシップド」を通じて、トーク、体験、モッパン(美味しそうにたくさん食べる姿)など様々なコンテンツを披露している。