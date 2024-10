通常版のほか、2種の限定カバー版も発売! ライブ写真に加えて撮りおろし写真&インタビューも掲載!

アーティスト集団「EBiDAN」が毎年夏に開催している合同イベント「EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024」が書籍化!『EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024 OFFICIAL BOOK』が、2024年10月31日(木)に発売しました。

スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団「EBiDAN」。超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、 Sakurashimeji、ONE N’ ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienelの9組62名の人気アーティストで構成されています。本書では、熱いライブの様子はもちろん、リハーサル風景、ライブを終えた全メンバーによる一問一答、ユニットやグループの撮りおろし&インタビューを掲載。すでに公開した限定カバーは、SNSでも好評です。

【表紙】

〈通常版〉

〈@Loppi・HMV版〉

〈ローソン・@Loppi版〉

詳細はこちらから:https://www.hmv.co.jp/news/article/240917158/

【特典情報】

〈限定カバー版〉

・@Loppi・HMV版限定カバー

・ローソン・@Loppi版限定カバー

※内容は通常版と同じです。

※限定カバー版は、通常版にそれぞれの限定カバーを巻いた商品です。

〈通常版〉

@Loppi・HMV限定特典

グループ別フォトカード(9種から1種ランダム)付き

【書籍内容】

LIVE REPORT( YELLOW ISLAND 、BLUE ISLAND、RED ISLAND)

バックステージ、リハーサルREPORT

エビライグッズ紹介

EBiDAN 相関図 2024

エビライをふり返ろう! 62名全員アンケート

EBiDAN SPECIAL BAND INTERVIEW

世代別DREAMユニット1問1答

プチっとEBiDAN THE LIVE REPORT

エビネク名鑑

直筆メッセージ

〈撮りおろしインタビュー〉

・超特急

・SUPER★DRAGON

・ONE N’ ONLY

・BUDDiiS

・EBiDAN SUPER CREATIVE

Interview member_シューヤ(超特急)、EIKU(ONE Nʼ ONLY)、 KEVIN、MORRIE(BUDDiiS)

・DJ&TAP DANCE

Interview member_長野凌大(原因は自分にある。)、筒井俊旭(ICEx)、高岡ミロ(Lienel)

・DANCE BLOCK

Interview member_マサヒロ、アロハ(超特急)、塩粼太智(M!LK)、EIKU(ONE N' ONLY )、FUMINORI、SHOW、FUMIYA(BUDDiiS)、森田璃空(Lienel)

・IKE! IKE! 福男ランキングドリームユニット

Interview member_志賀李玖、阿久根温世(ICEx)

・歌おう!ドリームユニット

Interview member_タカシ(超特急)、吉田仁人(M!LK)、郄田彪我(Sakurashimeji)

・ユーキ(超特急)

〈超特急撮りおろし&インタビュー〉

〈ユーキ撮りおろし&インタビュー〉

【パネル展開催中】

開催期間:2024年10月31日(木)〜2024年11月13日(水)

詳細はこちらから:https://www.hmv.co.jp/news/article/241017162/

開催店舗

HMV&BOOKS SHIBUYA

HMV&BOOKS 栄

HMV&BOOKS SHINSAIBASHI

※開催時間は店舗の営業時間に準じます

※会期中、営業時間が変更になる場合があります。詳しくは店舗HPにてご確認ください

【イベント情報】

■2024年11月2日(土)@GATE CITY HALL & ROOM

出演メンバー:ICEx × Lienel

*出演メンバーは変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※応募受付終了

■2024年11月30日(土)@HMV&BOOKS SHIBUYA

出演メンバー:ICEx × Lienel

*出演メンバーは変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

★2次抽選受付中!

https://www.hmv.co.jp/news/article/240918134/

『EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024 OFFICIAL BOOK』

発売日:2024年10月31日(木)

定価:2750円(税込)