¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¡¡¡Ö¼¡¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¡×»ß·ì¤·¤¿¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¸ì¤ë¶ÛÇ÷¤Î2Ê¬´Ö
¤Ò¤ä¤ê¤È¤·¤¿½à¡¹·è¾¡¡¢¤¢¤È1²ó¤Ç´þ¸¢Éé¤±¤À¤Ã¤¿2²ó¤Î½Ð·ì
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò66¥¥íµé¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬¡¢¤Ò¤ä¤ê¤È¤·¤¿¤Î¤¬½à¡¹·è¾¡¤À¤í¤¦¡£É¡¤«¤é¤Î½Ð·ì¤Ç2²ó»ß·ì¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£Æ±°ì²Õ½ê¤Î3²óÌÜ¤Î½Ð·ì¤Ï´þ¸¢Éé¤±¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¼£ÎÅ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï°å»Õ¤Î°æµâ¾´¤µ¤ó¡£2²óÌÜ¤Î½Ð·ì¸å¡¢°¤Éô¤¬ºÆ¤Ó¾ö¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Î2Ê¬´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¿å¾Â °ìÉ×¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡°¤Éô°ìÆó»°¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ì¥é¥ê¡¦¥¨¥â¥Þ¥ê¡Ê¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤À¤Ã¤¿¡£³«»Ï41ÉÃ¡¢ÂµÄà¤ê¹þ¤ß¹ø¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿°¤Éô¤Ï2Ê¬²á¤®¤ËÉ¡¤«¤é½Ð·ì¡£°ìÅÙ¾ö¤ò¹ß¤ê¤Æ»ß·ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆÅÙ½Ð·ì¤·¡¢¼£ÎÅ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÀÆ»¤Ç¤Ï½Ð·ì¤òÈ¼¤¦Æ±¤¸Éô°Ì¤Î¼£ÎÅ¤Ï2²ó¤Þ¤Ç¤È·è¤á¤é¤ì¡¢¼¡¤Ë½Ð·ì¤¹¤ì¤Ð°¤Éô¤Î¡Ö´þ¸¢Éé¤±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤ÎÂçÌî¾Ê¿¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢¾ö¤Î³°¤Ç¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬°æµâ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£2012Ç¯¤«¤é½ÀÆ»ÂåÉ½¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤Ï¥Á¡¼¥Õ¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤äÂåÉ½¹ç½É¤ËÂÓÆ±¡£¸ÞÎØ¤Ï¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¢Åìµþ¤ËÂ³¤3²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê°æµâ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤Î2²óÌÜ¤Î½Ð·ì¤Ï¡ÈÁÛÄê³°¡É¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö2²óÌÜ¤ËÍè¤¿»þ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð·ì¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÏÀÊ¤ËÌá¤ê¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¶Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥¨¥Ã¡¢¤Þ¤¿É¡·ì¤«¡£2²óÌÜ¤«¡£¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¥É¥¥É¥¤·¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É1²óÌÜ¤Î»ß·ì¤ò½ª¤¨¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥·¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤¿ÌðÀè¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£1²óÌÜ¤Î¼£ÎÅ¤È¤Ï¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤ËÍý²ò¤·¤¿¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤Ï°¤Éô¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜ¿Í¤â¹ß¤ê¤ÆÍè¤¿»þ¤Ë¡Ø¼¡¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¦¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤À¤«¤é¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸ÆµÛÀ°¤¨¤Æ¡£¤·¤Ã¤«¤ê»ß·ì¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÊ¿ÀÅ¤òÁõ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°æµâ¤µ¤ó¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡1²óÌÜ¤ÏÉ¡¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ç°µÇ÷»ß·ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÅ¬ÀÚ¤ÊÂç¤¤µ¤ËÀ°·Á¤·¤ÆÉ¡¤ÎÃæ¤ËµÍ¤á¤¿¡£¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÏÆüËÜÀ½¤ÇµÛ¿åÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢É¡¹Ð¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ°·Á¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µÍ¤áÊý¤Ï¡¢»î¹ç¤¬ÃæÈ×¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°¤Éô¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·Â©¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¤ËµÍ¤á¤Á¤ã¤¦¤È¡¢º£ÅÙÉ¡¤ÇÂ©¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¥¹¥Ý¥ó¤Ã¤ÆÈ´¤±¤Á¤ã¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÏµÍ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÈùÄ´À°¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤«¡Ù¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢1²óÌÜ¤Ï¾ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡2²óÌÜ¤Î½Ð·ì¤Ï·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ÎÃæ¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢Áê¼ê¤¬¿²µ»¤Ë°ú¤¹þ¤àºÝ¤Ë¡¢±¦¤ÎÉ¨¾åÉôÊ¬¤¬°¤Éô¤ÎÉ¡¤ËÅö¤¿¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿²µ»¤ÏÆÃ¤Ë¾ö¤È¤«Áê¼ê¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´é¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÉ¡¤ÎµÍ¤áÊª¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢2²óÌÜ¤Î½Ð·ì¤â¤«¤Ê¤êÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿É¡¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆºÆ½Ð·ì¤·¤Æ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°æµâ¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼¡¤Î½Ð·ì¤Ïµö¤µ¤ì¤º¡¢Æ±¤¸»ß·ìÊýË¡¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°æµâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°µÇ÷»ß·ì¤â¤·¤Ä¤Ä¡¢»ß·ìºÞ¤â»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£³«ºÅ¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¾ì¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤òµá¤á¡¢2¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç»ß·ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê¤²¤ì¤½¤¦¤Ê¤é·è¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¾ö¤ËÌá¤ëÁ°¤Ë¡È°ìËÜ¡É¤ÎÀÀ¤¤
¡ÖËÍ¤¬É¡¤ò°µÇ÷»ß·ì¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ê·ì¤¬¡Ë¿â¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¿¡¤¤¤¿¤ê´é¤ò¿¡¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ø»ß·ìºÞ¤òµÍ¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤¬»ß·ìºÞ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢Àª¤¤¤¬¼å¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤òÉ¡¤ËµÍ¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÊÒ¸À¤Î±Ñ¸ì¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬°µÇ÷¤òÎ¥¤·¤Æ¡¢½Ð·ì¤ÎÀª¤¤¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÉ¡¤Î±ü¤Ë»ß·ìºÞ¤òµÍ¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Þ¤¿°µÇ÷»ß·ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î¡ËµÍ¤áÊª¤ò¤µ¤é¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ËµÍ¤á¶ñ¹ç¤ÎºÇ¸å¤Î³ÎÇ§¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó¡¢¾ö¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î»þ¡¢°¤Éô¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò°æµâ¤µ¤ó¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÁá¤á¤Ë·è¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤ì¤½¤¦¤Ê¤é·è¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¸À¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¡¢¾ö¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò»ß·ìÃæ¤Ë¤º¤Ã¤È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾ö¤ËÌá¤Ã¤¿°¤Éô¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»î¹çºÆ³«Ä¾¸å¤ËÂçÆâ´¢¤ê¤ò·è¤á¤Æ¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¸¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¨¤¬É¡·ì¤È¤Ï¡×¡Ö3²óÎ®·ì¤Ç´þ¸¢°·¤¤¤Ã¤ÆÌµ»üÈá¤¹¤®¤Ò¤ó¡©¡×¡ÖÉ¡·ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ß·ì¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¡Ö¼£ÎÅ¤Î¥¹¥¥ë¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡°æµâ¤µ¤ó¤Ï¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¤ÉôÁª¼ê¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤âÆâ¿´¤Þ¤¿¿²µ»¤È¤«¤Ç¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ä¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ´ê¤Ã¤Æ¾ö¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸åºÇ½é¤Î¹¶ËÉ¤ÎÃæ¤ÇÂçÆâ´¢¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Æ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿°¤ÉôVS´Ý»³¤ÎÂåÉ½·èÄêÀï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¶á¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡ÉáÃÊ¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë°æµâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤â½ÀÆ»Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ³Ø¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì¡£¹ÖÆ»´Û½ÀÆ»»ÍÃÊ¤Î¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£ÃÞÇÈÂç°å³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢3Ç¯À¸¤Î»þ¡¢°æµâ¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Î°å²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ¤ÎÀèÀ¸¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÂåÉ½¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤È¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö2013Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥«¥Ç¤È¤¤¤¦18ºÐÌ¤Ëþ¤Î½ÀÆ»¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬³¤³°¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë°¤ÉôÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¹â¹»1Ç¯À¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀáÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ´Ö¶á¤Ç»î¹ç¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ò·ü¤±¤¿´Ý»³¾ë»ÖÏº¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¡£°¤Éô¤ÏÉ¡¤ÈÄÞ¤«¤é½Ð·ì¤·¡¢´Ý»³¤Î½ÀÆ»Ãå¤¬ÊÖ¤ê·ì¤ÇÀ÷¤Þ¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ß·ì¤ÏËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤âÉ¡·ì¤ò2²ó»ß·ì¤·¤Æ¡¢¼¡¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸å¡¹¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¶á¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ïº£²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç3²ó¤Î½Ð·ì¤ÇÁª¼ê¤ò´þ¸¢¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£É¡·ì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½Ð·ì¤ä²ø²æ¤òÁÛÄê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÜ¤Î¾å¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ê¡¢¶»¸µ¤¬¤¹¤ì¤Æ½Ð·ì¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½Ð·ì¤ÎÉô°Ì¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î´¬¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤Æ¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½ÀÆ»·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¶¥µ»°¦¤â¿¼¤¤°æµâ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢½ÀÆ»ÂåÉ½¤«¤é¤âÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¾¡Íø¤·¤¿°¤Éô¤Ï¡¢¾ö¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£°æµâ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Ã¥×²ñ¾ì¤ÇºÆÅÙ¡¢»ß·ì¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡Ö°¤ÉôÁª¼ê¤¬Éé¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°¤Éô¤Î²÷µó¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢°å»Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡£º£¸å¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤¡¢Áª¼ê¤¬¤è¤êÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤òÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô / ¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¡¼¥à¡Ë