¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡ª¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î3ºÐ¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè£±²ó¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡Ë¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤ò2024Ç¯3·î9Æü(ÅÚ)¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¤È¤Ï
¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤äÌ¤Íè¤Î±þ±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¼èÁÈ¤ß¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥É¥³¥â¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£¿³ºº´ð½à¤Ï¸ÇÄê³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛÎÏ¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤¿É½¸½ÎÏ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ¤ÍèÎÏ¤Î3ÅÀ¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¿´¼Ô¤Î¿Í¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¿¨¤ì¡¢³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§ https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/lab/
½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¿·È¯ÌÀ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î3ºÐ¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¡¢1,195ºîÉÊ¤Î±þÊç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤òdocomo R&D OPEN LAB ODAIBA¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢¸üÀÚ¤ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¡¢ÀÐ¹õÉÔÆóÂå¤µ¤ó¡¢ÀÐ¸ÍÆà¡¹»Ò¤µ¤ó¡¢À¾Â¼¿¿Î¤»Ò¤µ¤ó¡¢¸¶ÅÄ¹¯ÆÁ¤µ¤ó¡¢¥É¥³¥â¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ ·ª»³¹À¼ù¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À15Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¼«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ºîÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÈ¯ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½ªÎ»¸å¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤äºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢È¯ÁÛÎÏ¾Þ¡¢É½¸½ÎÏ¾Þ¡¢Ì¤ÍèÎÏ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï
»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤äÌ¤Íè¤Î±þ±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥É¥³¥â¤Î¿·¤·¤¤¼èÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ç22²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÁÏºî³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ëŽ¢¥É¥³¥âÌ¤Íè¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àŽ£¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÊ¸²½·Ý½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈŽ¢¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉŽ£¡¢Ž¢Ì¤Íè¤Î¿·È¯ÌÀŽ£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈŽ¢¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥ÜŽ£¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ì¤Íè¤ØÊâ¤½Ð¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë·Ð¸³¤Î¾ì¤ä¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/
¢£¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§°¤Éô Þ«ÏÂ¤µ¤ó¡ÖAI¥È¥é¥Ã¥¯¤È¶õÈô¤ÖÊªÎ®´ðÃÏ¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ù¡¼¥¹¡×¡×¤Ë·èÄê
¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¹Í¤¨¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ²ò·èºö¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿Ãå´ãÅÀ¡¦È¯ÁÛÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á
Âè1²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¾®³Ø¹»4-6Ç¯À¸¤ÎÉô °¤Éô Þ«ÏÂ¡Ê¤¢¤Ù ¤Ò¤í¤È¡Ë¤µ¤ó¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ °¤Éô¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ê¤ó¤Æ¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¿³ºº°÷¤Î·ª»³Éû¼ÒÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ö¾Íè¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¦¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê
Ì¾Á°¡§°¤Éô Þ«ÏÂ¡Ê¤¢¤Ù ¤Ò¤í¤È¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖAI¥È¥é¥Ã¥¯¤È¶õÈô¤ÖÊªÎ®´ðÃÏ¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ù¡¼¥¹¡×¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Scratch
ºîÉÊ³µÍ×¡§¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥É¥í¡¼¥óÊªÎ®´ðÃÏ
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎAI¥È¥é¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤È¶õÈô¤ÖÊªÎ®´ðÃÏ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¿Í¤â¥â¥Î¤â¥ë¡¼¥È¤âºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸Êª¤Î¿Ê²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¿¿»÷¤¿°äÅÁÅª¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§2024Ç¯ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿È¯ÁÛÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤Þ¤¿¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«¥¤¥Ù¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢µ»½Ñ¤â¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀ¾Â¼»á¡Ë
¢¨¾®³Ø¹»4-6Ç¯À¸¤ÎÉô¤ÎºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°¤ÉôÞ«ÏÂ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ªºîÉÊ¡ØAI¥È¥é¥Ã¥¯¤È¶õÈô¤ÖÊªÎ®´ðÃÏ¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ù¡¼¥¹¡×¡Ù¤È¼õ¾Þ¤Î´¶ÁÛ¡Ú¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡Û
YouTube¡§https://youtu.be/5NB9IbIxbW8
¢£¡ÖÂè£±²ó¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×±þÊçºîÉÊ¤Î·¹¸þ
AI¤ä¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¿ô¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Î¿·È¯ÌÀ¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤ò±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖµïÌ²¤ê±¿Å¾ËÉ»ß¡×¤ä¡ÖÃÖ¤ÇÛBOX¡×¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ë¿È¶á¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿AI¤ä¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤â¸«¤é¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢§¼õ¾Þ¼Ô¤Î¾Ò²ð
¡¦Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÎÉô ¡¡È¯ÁÛÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§ºÙÅÄ Ý¥ ¡Ê¤Û¤½¤À ¤«¤¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖÌ¤Íè¤Î¶õÈô¤Ö¥í¥Ü¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§¶õ¤òÈô¤ó¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È
¡Ö±©¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤Èº¸±¦¤ÇÆ±¤¸Æ°¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¤Íè¤Ï¤È¤Æ¤â½ë¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤Ë¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤Î±©¤ò¤â¤Ã¤¿ÌîÀ¸À¸Êª¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§°ì¸«´ÊÃ±¤Ë»×¤¨¤Æ¤â¡¢ºî¤ë¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¡£±©¤òº¸±¦Æ±»þ¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸¶ÅÄ»á¡Ë
¡¦Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÎÉô¡¡É½¸½ÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§¥°¥¹¥Þ¥ó ¿¿µ±ÃË¡Ê¤°¤¹¤Þ¤ó ¤Þ¤Æ¤ª¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¤ß¤é¤¤¤ß¤é¤¤¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§¹âÂ®¤Ç¤ªÌß¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È
¡Ö¹âÂ®¤Ç¤ªÌß¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤¿¤º¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÌß¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÀÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¿§¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§¤ªÌß¤Ä¤¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´î¤Ö¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¥¤¤ÊÌß¤Ä¤¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤ËÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¸¶ÅÄ»á¡Ë
¡¦Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÎÉô¡¡Ì¤ÍèÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§¸Å»³ Î©¼ù¡Ê¤³¤ä¤Þ ¤¿¤Ä¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¤ª¤µ¤«¤Ê ¤Ê¤«¤è¤· ¥Þ¥·¡¼¥ó¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Viscuit
ºîÉÊ³µÍ×¡§¤ªµû¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¤¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥·¡¼¥ó
¡ÖËÍ¤Ï¤ªµû¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¿Í¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤âµû¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤Î¥Þ¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµû¤¬¾å¤ËÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢²¼¤ËÆ°¤¤¤¿¤ê¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§ÁêÅö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥¬¥Í¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸¶ÅÄ»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»1-3Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ
Ì¾Á°¡§Ê¿ÅÄ »çÉ÷¡Ê¤Ò¤é¤¿ ¤·¤Õ¤¦¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖµïÌ²¤ê±¿Å¾¤Î»ö¸Î¤ò¤ª¤³¤µ¤Ê¤¤È¯ÌÀ¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§µïÌ²¤ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤È¼«Æ°¤Ç°ÂÁ´¤ËÄä¼Ö¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î¼«Æ°¼Ö
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇµïÌ²¤ê±¿Å¾¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤¬µïÌ²¤ê¤·¤Æ¤â¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¼Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ê¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿²ó¤âºî¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼Ö¤ò°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¹©É×¤·¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤ÎÈ¯ÌÀ²È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤óÈ¯ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊÀ¾Â¼»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»1-3Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡È¯ÁÛÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§¾¾°æ Í¥µ±¡Ê¤Þ¤Ä¤¤ ¤æ¤¦¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÌµ¸Â¤ªÏÃ¥í¥Ü¥Ã¥È¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Scratch
ºîÉÊ³µÍ×¡§¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¤â¤ÎËº¤ì¤òËÉ¤°ÂÐÏÃ·¿¥¢¥×¥ê
¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤ÎËº¤ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤ÎËº¤ì¤òËÉ»ß¤·¤¿¤ê¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ú²Ì²»¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ¤Íè¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÌäÂê¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤´¤¯ËÉÙ¤Ç¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤¬Éâ¤«¤Ö¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀÐ¸Í»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»1-3Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡É½¸½ÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§ÀÐÀî ñ¥Âç¡Ê¤¤¤·¤«¤ï ¤½¤¦¤¿¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö³¤¤Î¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§¥Ï¥µ¥ß¤ò»È¤Ã¤Æ³¤ÍÎ¥´¥ß¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¥¶¥ê¥¬¥Ë·¿¥í¥Ü¥Ã¥È
¡Ö³¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î½Ð¤·¤¿¥´¥ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢µû¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢åºÎï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¶¥ê¥¬¥Ë¤Î·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤º¡¢Â¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¥µ¥ó¥´¤â²õ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÊØÍø¤ÊÆ»¶ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏµå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤Æ»¶ñ¤¬ºî¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§¤Û¤«¤ÎÀ¸¤Êª¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¥µ¥ó¥´¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤È¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÉ½¸½¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀÐ¹õ»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»1-3Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡Ì¤ÍèÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§º¬´ß ÃÈ¡Ê¤Í¤®¤· ¤À¤ó¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖÌ¤Íè¤ÎÄà¤êÁ¥¤ÇËÁ¸±¤·¤è¤¦¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Lua¡ÊRoblox¡Ë
ºîÉÊ³µÍ×¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤Ç³¤¤Ë¤âÄà¤ê¿Í¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤Ì¤Íè¤ÎÄà¤êÁ¥
¡ÖËÍ¤ÏÄà¤êÁ¥¤ÇÄà¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Ì´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Í³¤Ë¾è¤ì¤ëÌ¤Íè¤ÎÄà¤êÁ¥¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Roblox¤Ç¤Î¥²¡¼¥àºî¤ê¤Ï»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤äAI¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ¤Íè¤ÎÄà¤ê¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¸üÀÚ¤ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»4-6Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ
Ì¾Á°¡§°¤Éô Þ«ÏÂ¡Ê¤¢¤Ù ¤Ò¤í¤È¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖAI¥È¥é¥Ã¥¯¤È¶õÈô¤ÖÊªÎ®´ðÃÏ¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ù¡¼¥¹¡×¡×
¢¨¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¦¾®³Ø¹»4-6Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡È¯ÁÛÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§²ÃÆ£ ¤¢¤ª¤¤¡Ê¤«¤È¤¦ ¤¢¤ª¤¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö³¤¤ò¼é¤ë¥´¥ß¼ý½¸È¢¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§¥´¥ß¤ÎÀµ¤·¤¤Ê¬ÊÌ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¤Íè¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥´¥ß¼ý½¸È¢
¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä¥´¥ß½¦¤¤¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢³¤¤Ï¥´¥ßÈ¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢µû¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¤¤Î¥´¥ß¼ý½¸È¢¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿¤È¤¤Ë²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ¥¤·¤¤´é¤Î¥¦¥µ¥®¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿Í¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¬ÊÌ¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤È¤¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ìò¤ËÎ©¤Äµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹©É×¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¡¢¤È¤Æ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀÐ¸Í»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»4-6Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡É½¸½ÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§²Ï¿¬ ÃÒ´ð¡Ê¤«¤ï¤¸¤ê ¤È¤â¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖAI¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëCO2¥¹¥«¥¦¥¿¡¼¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Stretch3
ºîÉÊ³µÍ×¡§²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÉ½¼¨¤·¡¢ºï¸ºÊýË¡¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥×¥ê
¡ÖÃÏµå¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²¹ÃÈ²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤Ï·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ï¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ»þ¤äÀ½Â¤»þ¤ÎCO2¤ò¿ô»ú¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´Ä¶¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§Ã¦ÃºÁÇ¤ÏËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âCO2¤ÎÇÓ½Ð¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âÃ¦ÃºÁÇ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡£À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀÐ¹õ»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»4-6Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡Ì¤ÍèÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§²ÃÆ£ Í§µ¬¡Ê¤«¤È¤¦ ¤È¤â¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖÌ¤Íè¤Î·úÀß¸½¾ì¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Unity¡¢Blender
ºîÉÊ³µÍ×¡§´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤Ì¤Íè¤Î·úÀß¸½¾ì
¡ÖÌ¤Íè¤Î·úÀß¸½¾ì¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ñºà¤Ï¥´¥ß¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·úÊª¤Ï¾å¶õ¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áû²»ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Î·úÀß¸½¾ì¤ò¥²¡¼¥à¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«ºî¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¼«Á³¤µ¤ä¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤Èµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§¶õ¤ËÉâ¤¤¤Æ¤ë·úÀß¸½¾ì¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦SF¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ç¤â¡¢SF¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¼Â¸½¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢¤È¤Æ¤âÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¸üÀÚ¤ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó»á¡Ë
¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ
Ì¾Á°¡§ÀÐß· Þæ´ð¡Ê¤¤¤·¤¶¤ï ¤³¤¦¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤ËÂç³èÌö¡ªÃÖ¤ÇÛbox¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§KOOV micro:bit MESH
ºîÉÊ³µÍ×¡§²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¯¤È¥¹¥Þ¥Û¤ËÄÌÃÎ¡õÇÛÃ£¼Ô¤Ë¤ªÎé¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÖ¤ÇÛBOX
¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÖ¤ÇÛ¤ä¥É¥í¡¼¥óÇÛÃ£¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎÃÖ¤ÇÛ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏËÉÈÈÅª¤Ë¤â¤¢¤Þ¤ê°ÂÁ´¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Æ°¤Ç¤Õ¤¿¤¬³«ÊÄ¤¹¤ëÂðÇÛbox¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸«·Ú¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Õ¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯³«ÊÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢³ê¼Ö·¿¤Î·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§ÇÛÃ£°÷¤Ø¤Î¤ªÎé¤ä¡¢ÃÖ¤ÇÛ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢»ëÌî¤¬¹¤¯¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹²½¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤È¤Æ¤â²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀ¾Â¼»á¡Ë
¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡¡È¯ÁÛÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§ËÒÂ¼ Î¦±û¡Ê¤Þ¤¤à¤é ¤ê¤¯¤ª¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§¥»¥ó¥µ¡¼¼°¤Ç¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬¼«Æ°¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È
¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¼ê¤òÀö¤¦Á°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¸ø¶¦¤Î¥È¥¤¥ì¤À¤ÈÉÔ±ÒÀ¸¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈóÀÜ¿¨¤Ç¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»È¤¨¤ë¥í¥Ü¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò´¬¤¼è¤ë¡¦½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤É¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§Æ¶»¡ÎÏ¤¬±Ô¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡¢¤Ç¤â¤¦¤Ã¤«¤ê¤È¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¶á¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ëÎÏ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÌÀ²¦¤È¤·¤Æ¡¢±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤Ç¡¢À¸³è¤òÊØÍø¤Ë¤¹¤ëÈ¯ÌÀ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀÐ¸Í»á¡Ë
¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡¡É½¸½ÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§º´µ×´Ö É¢²ð¡Ê¤µ¤¯¤Þ ¤·¤å¤¦¤¹¤±¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹³¨ËÜ ¡Á¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¡Á¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Unity
ºîÉÊ³µÍ×¡§³¨ËÜ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢Êª¸ì¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹
¡Ö³¨ËÜ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ëå¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³¨ËÜ¤ò¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë´¶³Ð¤ò¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ç¤âºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ï¡¼¥×¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§Ëå¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Î³«È¯¤ÏÀ¤³¦¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¦¾®¤µ¤¤»Ò¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤»Ò¤ÏÁÛÁüÎÏ¤¬Ë¤«¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤¬¤«¤±¹ç¤ï¤µ¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀÐ¹õ»á¡Ë
¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡¡Ì¤ÍèÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§¾¾ÅÄ àè¼ù¡Ê¤Þ¤Ä¤À ¤³¤¦¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§¼«Æ°¤Ç¼ê¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¡¢²ÙÊª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¼«Æ°¤Ç¼ê¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¯¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤¬¤¢¤ì¤Ð¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼ê¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤Ç¤¤Æ¡¢½Å¤¤¤â¤Î¤ò´ÊÃ±¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§ºÇ¶á¤Ï¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÌ¤Íè¤Ë¤ÏÉÕ¤±ÏÓ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤«¡¢ËÍ¤Ê¤é¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤«¤Ê¡©¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¸üÀÚ¤ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó»á¡Ë
¢£¡ÖÂè£±²ó¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¹ÖÉ¾
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤È²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¤¤Ãµµá¿´¤Ë¤è¤ëË¤«¤ÊÌ¤ÍèÁÏÂ¤¤ò´üÂÔ
¡¦¸üÀÚ¤ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó»á¡Ê¥Æ¥é¥¹¥«¥¤¥°¥ë¡¼¥×Ìò°÷/¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È¼¡¡¹¤Ë¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÀÐ¹õ ÉÔÆóÂå»á¡Ê¥Í¥Ã¥È¥¤¥ä¡¼¥°¥ë¡¼¥× ¼èÄùÌò¡Ë
Ä¹¤é¤¯IT¶È³¦¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎITµ»½Ñ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ¯É½¤ò¸«¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Ê¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é¤Ë¤â·È¤ï¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤Ã¤ÈÇ®Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Í¥¤·¤¤¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÐ¸Í Æà¡¹»Ò»á¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¶µ¼ø/CANVASÂåÉ½¡Ë
¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯ÁÛÁüÎÏ¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÁÏÂ¤ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î2¤Ä¤Î¡Ö¤½¤¦¤¾¤¦¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿³§¤µ¤ó¤¬ºî¤ëÌ¤Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¼¡¤Î¼Ò²ñ¤Ï³§¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÎÈ¯É½¤Î¤è¤¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦À¾Â¼ ¿¿Î¤»Ò»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒHEART CATCH ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤äÈ¯ÁÛÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤ÍÎ±øÀ÷¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿º£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Âç¿Í¤Î°Õ¸«¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢³§¤µ¤ó¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¶ÅÄ ¹¯ÆÁ»á¡Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È³«È¯¼Ô¡Ë
¥â¥Îºî¤ê¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼êÃÊ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Î¥â¥Îºî¤ê¤ÏÌ´¤òËÜÊª¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ì´¤ò¸«¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¥ë¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦·ª»³ ¹À¼ù»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡Ë
³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢20Ç¯Á°¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤âº£¤Ï¡¢ÄÌ¿®¤Î¼êÃÊ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢·èºÑ¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Êµ»½Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø³§¤µ¤Þ¤¬¡¢ËÍ¤é¤Î¾Íè¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿§¤ó¤ÊÈ¯ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù
½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë!¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ØÂè1 ²ó¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡Ù¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷
¢£¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤Î´¶ÁÛ
²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥¤¥ä¡¼¥°¥ë¡¼¥× ÀÐ¹õ ÉÔÆóÂå»á¤¬¸ì¤ë¡ª¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤Î´¶ÁÛ
YouTube¡§https://youtu.be/nZ8YWMOLid4
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¶µ¼ø/CANVASÂåÉ½ ÀÐ¸Í Æà¡¹»Ò»á¤¬¸ì¤ë¡ª¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤Î´¶ÁÛ
YouTube¡§https://youtu.be/NZ5e2rNHZl8
³ô¼°²ñ¼ÒHEART CATCH ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾Â¼ ¿¿Î¤»Ò»á¤¬¸ì¤ë¡ª¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤Î´¶ÁÛ
YouTube¡§https://youtu.be/sI2YkLncG3U
¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È³«È¯¼Ô ¸¶ÅÄ ¹¯ÆÁ»á¤¬¸ì¤ë¡ª¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤Î´¶ÁÛ
YouTube¡§https://youtu.be/raFqPXnOaTc
¢¨LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and the SPIKE logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved.
¢£¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
¢£¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Çö¤µ7.5Ð¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª»Å»ö¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡ÖXiaomi ¥â¥Ë¥¿¡¼ A24i¡×
¡¦¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¶¯²½¡ª¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¥Þ¥¦¥¹ÍÑ¥°¥ê¥Ã¥×¥Æ¡¼¥×
¡¦»ØÀè¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¡ªBluetooth¥ê¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹
¡¦2.5¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¡¢LAN¥¢¥À¥×¥¿¤òÅëºÜ¡ªAC¥¢¥À¥×¥¿ÉÕ¤¡¢3¥Ý¡¼¥ÈUSB10Gbps¥Ï¥Ö
¡¦DX¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹¹¤Ë¶¯²½¡ª¥Ú¥é¥¤¥Á¡¢ÌµÎÁ¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ø¥Î¡¼¥³¡¼¥É¥¢¥×¥êºîÀ®¥Ä¡¼¥ë¡Ù¤òÈ¯É½
¢£¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¤È¤Ï
¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤äÌ¤Íè¤Î±þ±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¼èÁÈ¤ß¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥É¥³¥â¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£¿³ºº´ð½à¤Ï¸ÇÄê³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛÎÏ¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤¿É½¸½ÎÏ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ¤ÍèÎÏ¤Î3ÅÀ¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¿´¼Ô¤Î¿Í¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¿¨¤ì¡¢³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§ https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/lab/
ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢¸üÀÚ¤ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¡¢ÀÐ¹õÉÔÆóÂå¤µ¤ó¡¢ÀÐ¸ÍÆà¡¹»Ò¤µ¤ó¡¢À¾Â¼¿¿Î¤»Ò¤µ¤ó¡¢¸¶ÅÄ¹¯ÆÁ¤µ¤ó¡¢¥É¥³¥â¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ ·ª»³¹À¼ù¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À15Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¼«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ºîÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÈ¯ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½ªÎ»¸å¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤äºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢È¯ÁÛÎÏ¾Þ¡¢É½¸½ÎÏ¾Þ¡¢Ì¤ÍèÎÏ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï
»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤äÌ¤Íè¤Î±þ±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥É¥³¥â¤Î¿·¤·¤¤¼èÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ç22²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÁÏºî³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ëŽ¢¥É¥³¥âÌ¤Íè¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àŽ£¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÊ¸²½·Ý½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈŽ¢¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉŽ£¡¢Ž¢Ì¤Íè¤Î¿·È¯ÌÀŽ£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈŽ¢¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥ÜŽ£¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ì¤Íè¤ØÊâ¤½Ð¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë·Ð¸³¤Î¾ì¤ä¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/
¢£¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§°¤Éô Þ«ÏÂ¤µ¤ó¡ÖAI¥È¥é¥Ã¥¯¤È¶õÈô¤ÖÊªÎ®´ðÃÏ¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ù¡¼¥¹¡×¡×¤Ë·èÄê
¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¹Í¤¨¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ²ò·èºö¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿Ãå´ãÅÀ¡¦È¯ÁÛÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á
Âè1²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¾®³Ø¹»4-6Ç¯À¸¤ÎÉô °¤Éô Þ«ÏÂ¡Ê¤¢¤Ù ¤Ò¤í¤È¡Ë¤µ¤ó¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ °¤Éô¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ê¤ó¤Æ¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¿³ºº°÷¤Î·ª»³Éû¼ÒÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ö¾Íè¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¦¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê
Ì¾Á°¡§°¤Éô Þ«ÏÂ¡Ê¤¢¤Ù ¤Ò¤í¤È¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖAI¥È¥é¥Ã¥¯¤È¶õÈô¤ÖÊªÎ®´ðÃÏ¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ù¡¼¥¹¡×¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Scratch
ºîÉÊ³µÍ×¡§¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥É¥í¡¼¥óÊªÎ®´ðÃÏ
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎAI¥È¥é¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤È¶õÈô¤ÖÊªÎ®´ðÃÏ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¿Í¤â¥â¥Î¤â¥ë¡¼¥È¤âºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸Êª¤Î¿Ê²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¿¿»÷¤¿°äÅÁÅª¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§2024Ç¯ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿È¯ÁÛÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤Þ¤¿¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«¥¤¥Ù¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢µ»½Ñ¤â¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀ¾Â¼»á¡Ë
¢¨¾®³Ø¹»4-6Ç¯À¸¤ÎÉô¤ÎºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°¤ÉôÞ«ÏÂ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ªºîÉÊ¡ØAI¥È¥é¥Ã¥¯¤È¶õÈô¤ÖÊªÎ®´ðÃÏ¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ù¡¼¥¹¡×¡Ù¤È¼õ¾Þ¤Î´¶ÁÛ¡Ú¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡Û
YouTube¡§https://youtu.be/5NB9IbIxbW8
¢£¡ÖÂè£±²ó¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×±þÊçºîÉÊ¤Î·¹¸þ
AI¤ä¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¿ô¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Î¿·È¯ÌÀ¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤ò±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖµïÌ²¤ê±¿Å¾ËÉ»ß¡×¤ä¡ÖÃÖ¤ÇÛBOX¡×¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ë¿È¶á¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿AI¤ä¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤â¸«¤é¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢§¼õ¾Þ¼Ô¤Î¾Ò²ð
¡¦Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÎÉô ¡¡È¯ÁÛÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§ºÙÅÄ Ý¥ ¡Ê¤Û¤½¤À ¤«¤¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖÌ¤Íè¤Î¶õÈô¤Ö¥í¥Ü¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§¶õ¤òÈô¤ó¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È
¡Ö±©¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤Èº¸±¦¤ÇÆ±¤¸Æ°¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¤Íè¤Ï¤È¤Æ¤â½ë¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤Ë¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤Î±©¤ò¤â¤Ã¤¿ÌîÀ¸À¸Êª¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§°ì¸«´ÊÃ±¤Ë»×¤¨¤Æ¤â¡¢ºî¤ë¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¡£±©¤òº¸±¦Æ±»þ¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸¶ÅÄ»á¡Ë
¡¦Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÎÉô¡¡É½¸½ÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§¥°¥¹¥Þ¥ó ¿¿µ±ÃË¡Ê¤°¤¹¤Þ¤ó ¤Þ¤Æ¤ª¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¤ß¤é¤¤¤ß¤é¤¤¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§¹âÂ®¤Ç¤ªÌß¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È
¡Ö¹âÂ®¤Ç¤ªÌß¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤¿¤º¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÌß¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÀÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¿§¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§¤ªÌß¤Ä¤¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´î¤Ö¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¥¤¤ÊÌß¤Ä¤¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤ËÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¸¶ÅÄ»á¡Ë
¡¦Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÎÉô¡¡Ì¤ÍèÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§¸Å»³ Î©¼ù¡Ê¤³¤ä¤Þ ¤¿¤Ä¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¤ª¤µ¤«¤Ê ¤Ê¤«¤è¤· ¥Þ¥·¡¼¥ó¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Viscuit
ºîÉÊ³µÍ×¡§¤ªµû¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¤¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥·¡¼¥ó
¡ÖËÍ¤Ï¤ªµû¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¿Í¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤âµû¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤Î¥Þ¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµû¤¬¾å¤ËÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢²¼¤ËÆ°¤¤¤¿¤ê¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§ÁêÅö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥¬¥Í¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸¶ÅÄ»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»1-3Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ
Ì¾Á°¡§Ê¿ÅÄ »çÉ÷¡Ê¤Ò¤é¤¿ ¤·¤Õ¤¦¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖµïÌ²¤ê±¿Å¾¤Î»ö¸Î¤ò¤ª¤³¤µ¤Ê¤¤È¯ÌÀ¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§µïÌ²¤ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤È¼«Æ°¤Ç°ÂÁ´¤ËÄä¼Ö¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î¼«Æ°¼Ö
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇµïÌ²¤ê±¿Å¾¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤¬µïÌ²¤ê¤·¤Æ¤â¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¼Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ê¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿²ó¤âºî¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼Ö¤ò°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¹©É×¤·¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤ÎÈ¯ÌÀ²È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤óÈ¯ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊÀ¾Â¼»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»1-3Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡È¯ÁÛÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§¾¾°æ Í¥µ±¡Ê¤Þ¤Ä¤¤ ¤æ¤¦¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÌµ¸Â¤ªÏÃ¥í¥Ü¥Ã¥È¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Scratch
ºîÉÊ³µÍ×¡§¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¤â¤ÎËº¤ì¤òËÉ¤°ÂÐÏÃ·¿¥¢¥×¥ê
¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤ÎËº¤ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤ÎËº¤ì¤òËÉ»ß¤·¤¿¤ê¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ú²Ì²»¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ¤Íè¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÌäÂê¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤´¤¯ËÉÙ¤Ç¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤¬Éâ¤«¤Ö¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀÐ¸Í»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»1-3Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡É½¸½ÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§ÀÐÀî ñ¥Âç¡Ê¤¤¤·¤«¤ï ¤½¤¦¤¿¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö³¤¤Î¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§¥Ï¥µ¥ß¤ò»È¤Ã¤Æ³¤ÍÎ¥´¥ß¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¥¶¥ê¥¬¥Ë·¿¥í¥Ü¥Ã¥È
¡Ö³¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î½Ð¤·¤¿¥´¥ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢µû¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢åºÎï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¶¥ê¥¬¥Ë¤Î·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤º¡¢Â¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¥µ¥ó¥´¤â²õ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÊØÍø¤ÊÆ»¶ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏµå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤Æ»¶ñ¤¬ºî¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§¤Û¤«¤ÎÀ¸¤Êª¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¥µ¥ó¥´¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤È¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÉ½¸½¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀÐ¹õ»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»1-3Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡Ì¤ÍèÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§º¬´ß ÃÈ¡Ê¤Í¤®¤· ¤À¤ó¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖÌ¤Íè¤ÎÄà¤êÁ¥¤ÇËÁ¸±¤·¤è¤¦¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Lua¡ÊRoblox¡Ë
ºîÉÊ³µÍ×¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤Ç³¤¤Ë¤âÄà¤ê¿Í¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤Ì¤Íè¤ÎÄà¤êÁ¥
¡ÖËÍ¤ÏÄà¤êÁ¥¤ÇÄà¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Ì´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Í³¤Ë¾è¤ì¤ëÌ¤Íè¤ÎÄà¤êÁ¥¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Roblox¤Ç¤Î¥²¡¼¥àºî¤ê¤Ï»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤äAI¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ¤Íè¤ÎÄà¤ê¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¸üÀÚ¤ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»4-6Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ
Ì¾Á°¡§°¤Éô Þ«ÏÂ¡Ê¤¢¤Ù ¤Ò¤í¤È¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖAI¥È¥é¥Ã¥¯¤È¶õÈô¤ÖÊªÎ®´ðÃÏ¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ù¡¼¥¹¡×¡×
¢¨¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¦¾®³Ø¹»4-6Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡È¯ÁÛÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§²ÃÆ£ ¤¢¤ª¤¤¡Ê¤«¤È¤¦ ¤¢¤ª¤¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö³¤¤ò¼é¤ë¥´¥ß¼ý½¸È¢¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§¥´¥ß¤ÎÀµ¤·¤¤Ê¬ÊÌ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¤Íè¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥´¥ß¼ý½¸È¢
¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä¥´¥ß½¦¤¤¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢³¤¤Ï¥´¥ßÈ¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢µû¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¤¤Î¥´¥ß¼ý½¸È¢¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿¤È¤¤Ë²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ¥¤·¤¤´é¤Î¥¦¥µ¥®¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿Í¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¬ÊÌ¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤È¤¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ìò¤ËÎ©¤Äµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹©É×¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¡¢¤È¤Æ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀÐ¸Í»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»4-6Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡É½¸½ÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§²Ï¿¬ ÃÒ´ð¡Ê¤«¤ï¤¸¤ê ¤È¤â¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖAI¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëCO2¥¹¥«¥¦¥¿¡¼¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Stretch3
ºîÉÊ³µÍ×¡§²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÉ½¼¨¤·¡¢ºï¸ºÊýË¡¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥×¥ê
¡ÖÃÏµå¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²¹ÃÈ²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤Ï·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ï¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ»þ¤äÀ½Â¤»þ¤ÎCO2¤ò¿ô»ú¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´Ä¶¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§Ã¦ÃºÁÇ¤ÏËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âCO2¤ÎÇÓ½Ð¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âÃ¦ÃºÁÇ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡£À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀÐ¹õ»á¡Ë
¡¦¾®³Ø¹»4-6Ç¯À¸¤ÎÉô¡¡Ì¤ÍèÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§²ÃÆ£ Í§µ¬¡Ê¤«¤È¤¦ ¤È¤â¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖÌ¤Íè¤Î·úÀß¸½¾ì¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Unity¡¢Blender
ºîÉÊ³µÍ×¡§´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤Ì¤Íè¤Î·úÀß¸½¾ì
¡ÖÌ¤Íè¤Î·úÀß¸½¾ì¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ñºà¤Ï¥´¥ß¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·úÊª¤Ï¾å¶õ¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áû²»ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Î·úÀß¸½¾ì¤ò¥²¡¼¥à¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«ºî¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¼«Á³¤µ¤ä¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤Èµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§¶õ¤ËÉâ¤¤¤Æ¤ë·úÀß¸½¾ì¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦SF¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ç¤â¡¢SF¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¼Â¸½¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢¤È¤Æ¤âÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¸üÀÚ¤ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó»á¡Ë
¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ
Ì¾Á°¡§ÀÐß· Þæ´ð¡Ê¤¤¤·¤¶¤ï ¤³¤¦¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤ËÂç³èÌö¡ªÃÖ¤ÇÛbox¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§KOOV micro:bit MESH
ºîÉÊ³µÍ×¡§²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¯¤È¥¹¥Þ¥Û¤ËÄÌÃÎ¡õÇÛÃ£¼Ô¤Ë¤ªÎé¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÖ¤ÇÛBOX
¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÖ¤ÇÛ¤ä¥É¥í¡¼¥óÇÛÃ£¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎÃÖ¤ÇÛ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏËÉÈÈÅª¤Ë¤â¤¢¤Þ¤ê°ÂÁ´¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Æ°¤Ç¤Õ¤¿¤¬³«ÊÄ¤¹¤ëÂðÇÛbox¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸«·Ú¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Õ¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯³«ÊÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢³ê¼Ö·¿¤Î·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§ÇÛÃ£°÷¤Ø¤Î¤ªÎé¤ä¡¢ÃÖ¤ÇÛ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢»ëÌî¤¬¹¤¯¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹²½¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤È¤Æ¤â²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÀ¾Â¼»á¡Ë
¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡¡È¯ÁÛÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§ËÒÂ¼ Î¦±û¡Ê¤Þ¤¤à¤é ¤ê¤¯¤ª¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§¥»¥ó¥µ¡¼¼°¤Ç¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬¼«Æ°¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È
¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¼ê¤òÀö¤¦Á°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¸ø¶¦¤Î¥È¥¤¥ì¤À¤ÈÉÔ±ÒÀ¸¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈóÀÜ¿¨¤Ç¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»È¤¨¤ë¥í¥Ü¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò´¬¤¼è¤ë¡¦½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤É¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§Æ¶»¡ÎÏ¤¬±Ô¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡¢¤Ç¤â¤¦¤Ã¤«¤ê¤È¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¶á¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ëÎÏ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÌÀ²¦¤È¤·¤Æ¡¢±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤Ç¡¢À¸³è¤òÊØÍø¤Ë¤¹¤ëÈ¯ÌÀ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀÐ¸Í»á¡Ë
¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡¡É½¸½ÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§º´µ×´Ö É¢²ð¡Ê¤µ¤¯¤Þ ¤·¤å¤¦¤¹¤±¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹³¨ËÜ ¡Á¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¡Á¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§Unity
ºîÉÊ³µÍ×¡§³¨ËÜ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢Êª¸ì¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹
¡Ö³¨ËÜ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ëå¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³¨ËÜ¤ò¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë´¶³Ð¤ò¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ç¤âºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ï¡¼¥×¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§Ëå¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Î³«È¯¤ÏÀ¤³¦¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¦¾®¤µ¤¤»Ò¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤»Ò¤ÏÁÛÁüÎÏ¤¬Ë¤«¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤¬¤«¤±¹ç¤ï¤µ¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀÐ¹õ»á¡Ë
¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡¡Ì¤ÍèÎÏ¾Þ
Ì¾Á°¡§¾¾ÅÄ àè¼ù¡Ê¤Þ¤Ä¤À ¤³¤¦¤¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¡×
»ÈÍÑ¸À¸ì¡§¥ì¥´ ¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥óSPIKE
ºîÉÊ³µÍ×¡§¼«Æ°¤Ç¼ê¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¡¢²ÙÊª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¼«Æ°¤Ç¼ê¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¯¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤¬¤¢¤ì¤Ð¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼ê¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤Ç¤¤Æ¡¢½Å¤¤¤â¤Î¤ò´ÊÃ±¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡§ºÇ¶á¤Ï¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÌ¤Íè¤Ë¤ÏÉÕ¤±ÏÓ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤«¡¢ËÍ¤Ê¤é¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤«¤Ê¡©¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¸üÀÚ¤ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó»á¡Ë
¢£¡ÖÂè£±²ó¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¹ÖÉ¾
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤È²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¤¤Ãµµá¿´¤Ë¤è¤ëË¤«¤ÊÌ¤ÍèÁÏÂ¤¤ò´üÂÔ
¡¦¸üÀÚ¤ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó»á¡Ê¥Æ¥é¥¹¥«¥¤¥°¥ë¡¼¥×Ìò°÷/¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È¼¡¡¹¤Ë¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÀÐ¹õ ÉÔÆóÂå»á¡Ê¥Í¥Ã¥È¥¤¥ä¡¼¥°¥ë¡¼¥× ¼èÄùÌò¡Ë
Ä¹¤é¤¯IT¶È³¦¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎITµ»½Ñ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ¯É½¤ò¸«¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Ê¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é¤Ë¤â·È¤ï¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤Ã¤ÈÇ®Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Í¥¤·¤¤¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÐ¸Í Æà¡¹»Ò»á¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¶µ¼ø/CANVASÂåÉ½¡Ë
¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯ÁÛÁüÎÏ¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÁÏÂ¤ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î2¤Ä¤Î¡Ö¤½¤¦¤¾¤¦¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿³§¤µ¤ó¤¬ºî¤ëÌ¤Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¼¡¤Î¼Ò²ñ¤Ï³§¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÎÈ¯É½¤Î¤è¤¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦À¾Â¼ ¿¿Î¤»Ò»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒHEART CATCH ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤äÈ¯ÁÛÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤ÍÎ±øÀ÷¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿º£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Âç¿Í¤Î°Õ¸«¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢³§¤µ¤ó¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¶ÅÄ ¹¯ÆÁ»á¡Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È³«È¯¼Ô¡Ë
¥â¥Îºî¤ê¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼êÃÊ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Î¥â¥Îºî¤ê¤ÏÌ´¤òËÜÊª¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ì´¤ò¸«¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¥ë¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦·ª»³ ¹À¼ù»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡Ë
³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢20Ç¯Á°¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤âº£¤Ï¡¢ÄÌ¿®¤Î¼êÃÊ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢·èºÑ¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Êµ»½Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø³§¤µ¤Þ¤¬¡¢ËÍ¤é¤Î¾Íè¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿§¤ó¤ÊÈ¯ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù
½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë!¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ØÂè1 ²ó¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡Ù¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷
¢£¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤Î´¶ÁÛ
²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥¤¥ä¡¼¥°¥ë¡¼¥× ÀÐ¹õ ÉÔÆóÂå»á¤¬¸ì¤ë¡ª¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤Î´¶ÁÛ
YouTube¡§https://youtu.be/nZ8YWMOLid4
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¶µ¼ø/CANVASÂåÉ½ ÀÐ¸Í Æà¡¹»Ò»á¤¬¸ì¤ë¡ª¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤Î´¶ÁÛ
YouTube¡§https://youtu.be/NZ5e2rNHZl8
³ô¼°²ñ¼ÒHEART CATCH ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾Â¼ ¿¿Î¤»Ò»á¤¬¸ì¤ë¡ª¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤Î´¶ÁÛ
YouTube¡§https://youtu.be/sI2YkLncG3U
¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È³«È¯¼Ô ¸¶ÅÄ ¹¯ÆÁ»á¤¬¸ì¤ë¡ª¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤Î´¶ÁÛ
YouTube¡§https://youtu.be/raFqPXnOaTc
¢¨LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and the SPIKE logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved.
¢£¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
¢£¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Çö¤µ7.5Ð¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª»Å»ö¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡ÖXiaomi ¥â¥Ë¥¿¡¼ A24i¡×
¡¦¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¶¯²½¡ª¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¥Þ¥¦¥¹ÍÑ¥°¥ê¥Ã¥×¥Æ¡¼¥×
¡¦»ØÀè¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¡ªBluetooth¥ê¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹
¡¦2.5¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¡¢LAN¥¢¥À¥×¥¿¤òÅëºÜ¡ªAC¥¢¥À¥×¥¿ÉÕ¤¡¢3¥Ý¡¼¥ÈUSB10Gbps¥Ï¥Ö
¡¦DX¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹¹¤Ë¶¯²½¡ª¥Ú¥é¥¤¥Á¡¢ÌµÎÁ¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ø¥Î¡¼¥³¡¼¥É¥¢¥×¥êºîÀ®¥Ä¡¼¥ë¡Ù¤òÈ¯É½