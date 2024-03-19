Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼èÁÈ¤È¤Ï¡©
º£Ç¯¤âÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡£Â¿¤¯¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇSDGs¤ä¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊD&I¡Ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2024¤ÎÍÍ»Ò¤È¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÅìµþ¥Þ¥é¥½¥óºâÃÄ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡ª
¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤Ê¤·¤Ë´Ø¤ï¤é¤º±þ±ç¤Ç¤¤ë¡ª¡Ø¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼±þ±ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù©TOKYO MARATHON FOUNDATION
Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ëÅìµþ±ØÁ°¡¦¹Ô¹¬ÄÌ¤ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼±þ±ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡£¥¹¥í¡¼¥×¤Î¤Ä¤¤¤¿°ìÃÊ¹â¤¯¤Æ¹¤µ¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ëÂæ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤äÇØ¤ÎÄã¤¤»Ò¤É¤â¤Î»ëÀþ¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤ò¼×¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤³¤Ç¤Ï¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¾ì½ê¤«¤é°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¸þ¤«¤¦¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿§¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤³¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼±þ±ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2023Âç²ñ¤«¤éÀßÃÖ¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÅìµþ¥Þ¥é¥½¥óºâÃÄ¤ÏSDGs¤äD&I¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾¼Ò²ñ¹×¸¥»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëÅìµþ¥Þ¥é¥½¥óºâÃÄ¼Ò²ñ¶¨Æ¯»ö¶ÈËÜÉô⻑¤Î⼭ËÜ±Ù⼦¤µ¤ó
photo by Karin Hirokawa
¡ÖÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï³¹¡¢Æ»Ï©¤ò¼Ú¤ê¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹¤ä¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë´ÖÀÜÅª¤Ë¤Ç¤â²¿¤«´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡ØÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂç²ñ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ÏÆÀ¤é¤ìÂ³¤±¤Þ¤»¤ó¡£Âç²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢´ÑµÒ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â²¿¤«¤·¤é¤Î´Ô¸µ¤¬¸«¤¨¤ë·Á¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÁÏÀßÅö½é¤«¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥óºâÃÄ¼Ò²ñ¶¨Æ¯»ö¶ÈËÜÉô⻑¤Î⼭ËÜ±Ù⼦¤µ¤ó¡£¡Ö½é¤á¤ÆÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2007Ç¯Åö»þ¡¢¤Þ¤ÀSDGs¡¢D&I¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤À¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç²ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë³¹¡¢¿Í¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬Âç²ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËèÇ¯ÍÍ¡¹¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤â²ÃÂ®©TOKYO MARATHON FOUNDATION¡¡
Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤ï¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖSDGs¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºßÅìµþ¥Þ¥é¥½¥óºâÃÄ¤Ç¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê2021Âç²ñ¡Ê2022Ç¯£³·î³«ºÅ¡Ë¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÄó¶¡¤·¤¿µë¿å¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æ2024Âç²ñ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¦¥§¥¢¤òÀ©ºî¡££²Ç¯Á°¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬°áÎà¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂç²ñ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Âç²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿µë¿å½ê¤Î»æ¥³¥Ã¥×¤ÏºÆÀ¸»æ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ½èÍý¡¦²Ã¹©¤µ¤ì¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÍ×¤Ê°áÎà¤äËÉ´¨¥¦¥§¥¢¤ò²ó¼ý¤¹¤ë°áÎà²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬2019Âç²ñ°ÊÍè£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥µ¡¼¥Þ¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥ê¥æ¡¼¥¹¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥Æ¥£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¥ê¥æ¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë
©TOKYO MARATHON FOUNDATION
¤µ¤é¤Ë¡¢³¹¤òºÌ¤ë±èÆ»¤ÎÂç²ñ¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò²ó¼ý¤·¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤·¤ÆÈÎÇä¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ºî¤Ï¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Î½¢Ï«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÜÀß¤Ë°ÑÂ÷¤µ¤ì¡¢¼ý±×¤Î°ìÉô¤¬ÅìµþÁ±°Õ¶ä¹Ô(ÅìµþÅÔÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ)¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥ê¥æ¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñÀÒ¡¦Ç¯Îð¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬°ì½ï¤Ë³èÆ°¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÆ±È¼¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿ÂÎ¸³¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÍÍ»Ò
photo by Yuito Kokubu
°ìÊý¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤È¸À¤¨¤ÐÌó£±ËüÌ¾¤â¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Âç²ñ¤«¤é¤Ï¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³èÆ°¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£²Ã¤¨¤Æ2024Âç²ñ¤«¤é¤Ï¤Þ¤À¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½é¤á¤Æ³¤³°¤«¤é¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾õ¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»½ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¡ÊÀ¤³¦£¶Âç¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¡Ë¥¢¥Ü¥Ã¥È¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥é¥½¥ó¥á¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¤Ïµï½»ÃÏ¡¦¹ñÀÒ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤â¤½¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤·¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ÑÅÀ¤«¤é¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»³ËÜ¤µ¤ó¡£2015Ç¯¤Ë¥¢¥Ü¥Ã¥È¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥é¥½¥ó¥á¥¸¥ã¡¼¥º¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥·¥«¥´¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë»ë»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÏÃ¯¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¼õÉÕ²ñ¾ì¤Ç³¤³°¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¤«¤é¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò²¿·ï¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³¤³°¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¡¢ÂÎ¸³¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò
photo by Shugo Takemi
2024Âç²ñ¤ÎÅöÆü¡¢¼ÂºÝ¤Ë³¤³°¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿40kmµë¿åÃÏÅÀ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤È³¤³°¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥³¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤¿¤Ó¤Ë³¤³°¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤«¤é¤Ï´¿À¼¤È±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê40kmµë¿åÃÏÅÀ¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¤ÎÀµÇ°¾ì¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿³¤³°¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤âÅìµþ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¡Ö¤È¤Æ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥°¥ì¡¼¥È¤ÊÂÎ¸³¡ª¡×¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤«´Ø¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡À¤Âå¤ÎÌ´¤ò°é¤Æ¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£»ö¶ÈÅìµþ¥Þ¥é¥½¥óEXPO 2024¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ö¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò
photo by Shugo Takemi
Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥Þ¥é¥½¥óºâÃÄ¤Ç¤Ï¡ÖRUN with HEART¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´óÉÕÀè¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Î¤¦¤ÁÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2024¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤¬39ÃÄÂÎ40»ö¶È¡£´óÉÕ¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È2024Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë£¸²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë´óÉÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£´óÉÕÀè¤ÎÃÄÂÎ¡¦»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°åÎÅ¡¢Ê¡»ã¡¢»Ò¤É¤â¡¢´Ä¶¡¢ÆñÌ±»Ù±ç¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢Æ°Êª°¦¸î¤Ê¤É¡¢SDGs¤Î17¤ÎÌÜÉ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´óÉÕÀè¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£©TOKYO MARATHON FOUNDATION¡¡
¤³¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥óºâÃÄ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Î´óÉÕ¶â¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Î»º¸å¥±¥¢¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÂç²ñ¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ºòÇ¯¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¡Öº£¤¹¤°¤ÎÀ®²Ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢Âç²ñ¤ÎÇ¯¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¾Íè¤Î²¿¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×¼Ö¤¤¤¹¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Æ»Ò¤ÎÍÍ»Ò
photo by Manami Kado
2024Âç²ñ¤ò¼èºà¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¾®³Ø£±Ç¯À¸¤Î¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñÆ±Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥ó¤ò¤ªÉã¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸«»ö´°Áö¤·¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤âÁö¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤ÏÅìµþ¥Þ¥é¥½¥óºâÃÄ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ì¥¬¥·¡¼»ö¶È¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥éÎ¦¾å¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥µ¥Ý¡¼¥È¡ØEDORIKU¥Ñ¥éÎ¦¾å¶µ¼¼¡Ù¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÎ¦¾å¶¥µ»¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Öº£¤Ï¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤«¡¢°ì½ï¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¡¢¤â¤¦·è¤á¤Æ¤ë¤è¡£¤Þ¤À¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È½÷¤Î»Ò¤Ï¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤Ï¼¡À¤Âå¤ÎÌ´¤òÃå¼Â¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦°ì²¹¤«¤¯¡¢Í¥¤·¤¤Âç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æphoto by Yuito Kokubu
Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï20²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2027Ç¯¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÀ¤³¦°ì¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÂç²ñ¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÂç²ñ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦°ì²¹¤«¤¯¡¢Í¥¤·¤¤Âç²ñ¡×¤Ç¤¹¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£photo by Karin Hirokawa
¡Ö¡Ø²¹¤«¤¤¡Ù¡ØÍ¥¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Âç²ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Âç²ñ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¤·¤¿¤¤¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¤¡¢Í¥¤·¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¹Í¤¨¤¿»þ¡¢SDGs¤ä¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2027Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ì¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¢³¹¡¢´Ä¶¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ì¥¬¥·¡¼»ö¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥ß¥ËÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ÎÍÍ»Ò
©TOKYO MARATHON FOUNDATION
º£²ó¡¢¤³¤³¤Çµó¤²¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÎã¤Ë²á¤®¤º¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ì¥¬¥·¡¼»ö¶È¤Ë¤è¤ë¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ß¥ËÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡¢¤´¤ß½¦¤¤¤È¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥×¥í¥®¥ó¥°¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢¼Â¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È»Üºö¤ò¼Â¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¤±¤¬¼çÌò¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢±þ±ç¤¹¤ë¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤Æ³¹¡¢¼Ò²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¡ØÅìµþ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ëÆü¡£¡Ù¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄÌ¤·¤¿½»¤ß¤è¤¤³¹¤È¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤Ø¤Î´Ô¸µ¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë2027Ç¯¡¢µÇ°¤Î20²óÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
text by Atsuhiro Morinaga¡ÊAdventurous¡Ë
edited by Adventurous
key visual : ©TOKYO MARATHON FOUNDATION