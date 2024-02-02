¡ÚÃæÆü¡ÛÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÌÃ«¥¥ã¥ó¥×¤òË¬Ìä¡¡ÃæÅÄ¡¢ÃæÅç¤é¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡À¾Éð¡¢µð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£²Æü¡¢²Æì¡¦ËÌÃ«¤ÎÃæÆü¥¥ã¥ó¥×¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£À¶¸¶»á¤¬ÃæÆü¥¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤ÏÎ©Ï²ÏÂµÁ´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²£°£²£²Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇË¬¤ì¤¿À¶¸¶»á¤Ï»°ÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤ÇÎ©Ï²´ÆÆÄ¤äµð¿Í£Ï£Â¤Î¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê£µ£²¡Ë¤é¤ÈÃÌ¾Ð¡£¿·¤¿¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤äÃæÅç¹¨Ç·ÆâÌî¼ê¡Ê£´£±¡Ë¤é¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¤Ï£²£²Ç¯£²·î£²£³Æü¤ËÃæÆü¤ÎÆó·³¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤¢¤ë²Æì¡¦ÆÉÃ«¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¸½¾ì¤ËÁø¶ø¡£Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤é¤È¤È¤â¤Ë¸òº¹ÅÀÆâ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î£µ£°ÂåÃËÀ¤Î¿ÍÌ¿µß½õ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºòÇ¯£²·î£¶Æü¤Ë²Æì¸©·ÙÆáÇÆ½ð¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£