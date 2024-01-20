¤Ê¤ë¤ß¡¡¸ÎºäÅÄÍøÉ×¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ç¹õ¥«¥ÓÈ¯¸«¡Ö¶È¼Ô¸Æ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È½õ¸À¤â¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä»Õ¾¢¼Å¤Ö
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤ë¤ß¡Ê51¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ìMTG¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯12·î29Æü¤ËÏ·¿ê¤Î¤¿¤á82ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎºäÅÄÍøÉ×¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ë¤ß¤ÏºäÅÄ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡×»þÂå¤Ë¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤¬¥«¥Ó¤À¤é¤±¤Ç¡È»Õ¾¢¡¢¤¢¤¤Þ¤»¤ó¤è¡¢¤³¤ì¡£¤ªÁÝ½ü¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁÝ½ü¤òÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ö¥«¥Ó¥¥é¡¼¤ò¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¼è¤ì¤Ø¤ó¤¯¤Æ¡¢¹õ¥«¥Ó¤¬¡×¤ÈÀöºÞ¤ÇÁÝ½ü¤·¤Æ¤â¹õ¥«¥Ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÉÂµ¤¤Ê¤ë¤«¤é¶È¼Ô¸Æ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤À¼¤ÇºäÅÄ»Õ¾¢¤¬¡ÈÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÊ´¤ä¤Í¤ó¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¹õ¥«¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çö¤¤È±¤ÎÌÓ¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Î¹õ¤¤Ê´¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥á¥Ç¥£NO¡¥1¡×»þÂå¤ÎÁêÊý¡¦Á°ÅÄ¸ÞÏº¤¬ºäÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ÆÆ¬¤ò¤Ï¤¿¤¯¤È¡ÖÊ´¿¶¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¼ê¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¡£ÉñÂæ¾å¤Ç¥¦¥±¤Æ¡¢ÂÎ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¹õ¤¤´À¡×¤¬´éÌÌ¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥â¥·¥íÏÃ¤âÈäÏª¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤Ëº£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¡Ö¡ÊºäÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ë²¹Àô¤ÎCM¤ò¤ä¤ê¤Ï¤Ã¤Æ¡¢²¹Àô¤ä¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ê¹õ¤¤Ê´¤ò¡Ë¿¶¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡È²¹ÀôÍè¤Æ¤Í¡É¤Ã¤Æ¥°¥¡¡¼¤Ã¤Æ¡×¤È²¹ÀôCM¤Î»£±Æ¤Ç¤â¹õ¤¤´À¤¬´éÌÌ¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿°ïÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ë¤ß¤ÏÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤â¡Ö¤¢¡Á¤ê¤¬¡Á¤È¤µ¡Á¤ó¡ª¡×¤ÈºäÅÄ¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥°¤Ç°§»¢¤·¡¢¼Å¤ó¤À¡£