Snow Man¥é¥¦¡¼¥ë¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç½ÐÀ¸Ì¾¤ò¸ø³«¡ª ¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê£²£°¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼«¸Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤â¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¦¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¥Ñ¥ê¥³¥ì¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÈÄ¹¤äËÜÌ¾¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬ºÜ¤Ã¤¿»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»ñÎÁ¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö£Ó£ô£á£ç£å¡¡£Î£á£í£å¡§¡¡£Ò£á£õ£ì¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö£Â£é£ò£ô£è¡¡£Î£á£í£å¡§¡¡£Í£á£é£ô£ï¡¡£Í£õ£ò£á£ë£á£í£é¡ÊÂ¼¾å¿¿ÅÔ¡Ë¡×¤ÈµºÜ¡£
¡¡¥é¥¦¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤¿½ÐÀ¸Ì¾¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£