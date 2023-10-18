¼«ÂðÄí¤Ë°äÂÎËä¤á¤¿µ¿¤¤¡¢ÃËÂáÊá¡¡¡ÖÈª¤ËÃÖ¤¤¤¿¤À¤±¡×¡¢Éã¿Æ¤«
¡¡ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤ò¼«Âð¤ÎÄí¤ËËä¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¬»³¸©·Ù¤Ï18Æü¡¢»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤Ç¡¢Æ±¸©ÁÒÉß»Ô¤ÎÌµ¿¦¼é²°ÍºÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¡ÖËä¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÈª¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤À¤±¤À¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°äÂÎ¤ÏÉã¿Æ¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸©·Ù¤Ï»ÊË¡²òË¶¤·»àË´¤Î·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï13Æü¸á¸å5»þÈ¾¡Á17Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ë°äÂÎ¤òËä¤á¤Æ°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼é²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¾ì¤Î½»Âð¤ÇÉã¿Æ¤È2¿ÍÊë¤é¤·¡£17Æü¸á¸å¡¢ÍÆµ¿¼ÔÂð¤òË¬¤ì¤¿·»¤¬¡ÖÄï¤¬Éã¿Æ¤òËä¤á¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÒÉß½ð¤ËÄÌÊó¤·¡¢½ð°÷¤¬°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£