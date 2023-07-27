¡È¥¢¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¡ÉÊÆÎÓ¹¨¾»´ÆÆÄ¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡Ãæ¤ÈÌÀ¤«¤¹
±Ç²è¡Ø¼Ú¤ê¤°¤é¤·¤Î¥¢¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÊÆÎÓ¹¨¾»´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç26Æü¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤áÆþ±¡Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸½ºßÆþ±¡Ãæ¤Ç¤¹¡£¡£¤ä¤Ã¤È°ìÈÌÉÂÅï¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ð²á¤Ï½çÄ´¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÊÆÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¥ê¥×¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡£¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÎÓ¹¨¾»´ÆÆÄ¤Ï¡¢1973Ç¯7·î10Æü¡¢ÀÐÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Ç¡Ø¼Ú¤ê¤°¤é¤·¤Î¥¢¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¡Ù¡¢¡Ø»×¤¤½Ð¤Î¥Þ¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤¢¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ý¥Î¥Ã¥¯¤Ç¡Ø¥á¥¢¥ê¤ÈËâ½÷¤Î²Ö¡Ù¤ò´ÆÆÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£