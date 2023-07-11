7月10日(月)、11日(火)に北海道苫小牧のノーザンホースパークにて行われたセレクトセール。

両日を通じて大きな注目を集めたのがキタサンブラック産駒で、9頭が1億円を超える価格で取引された。最も高額だったのはファディラーの2023で、価格は3億8000万円。合計金額は28億7600万円(税抜)だった。今年落札された同産駒たちは以下の通り。

【1歳セッション】

■上場番号4：インクルードベティの2022(牡)

落札価格：3億1000万円 購買者：(株)ダノックス



■上場番号41：アルテリテの2022(牝)

落札価格：8800万円 購買者：藤田晋氏

■上場番号81：ダイヤモンドディーバの2022(牡)

落札価格：1億7000万円 購買者：ロデオジャパン



■上場番号92：アイムオールレディセクシーの2022(牡)

落札価格：2億9000万円 購買者：廣崎利洋HD



■上場番号114：ファッションプレートの2022(牝)

落札価格：8200万円 購買者：里見治氏



■上場番号121：レッドレイチェルの2022(牡)

落札価格：3700万円 購買者：TM GROUP

【当歳セッション】

■上場番号301：ファディラーの2023(牡)

落札価格：3億8000万円 購買者：インターホース

■上場番号314：アンジュシュエットの2023(牡)

落札価格：6200万円 購買者：(株)ノースヒルズ

■上場番号327：アメージングムーンの2023(牡)

落札金額：1億9000万円 購買者：(株)NICKS



■上場番号341：セルフプリザヴェーションの2023(牝)

落札価格：5200万円 購買者：永井商事(株)

■上場番号351：ダンダラの2023(牝)

落札価格：1億1000万円 購買者：藤田晋



■上場番号361：ジョイニデラの2023(牡)

落札価格：5000万円 購買者：(株)ユニオンオーナーズクラブ



■上場番号372：シナジーウィスパーの2023(牡)

落札価格：4300万円 購買者：寺田千代乃氏



■上場番号395：ビーコンターンの2023(牝)

落札価格：6000万円 購買者：田畑利彦氏



■上場番号405：キラーグレイシスの2023(牡)

落札価格：3億2000万円 購買者：ロデオジャパン



■上場番号415：コミカルの2023(牡)

落札価格：5000万円 購買者：寺田寿男氏

■上場番号421：エントロピアの2023(牡)

落札価格：1億4500万円 購買者：(株)ダノックス



■上場番号430：ヴィヴィッドヴィジョンの2023(牝)

落札価格：3100万円 購買者：(同)DMM.com

■上場番号437：シェイリーンIIの2023(牡)

落札価格：8200万円 購買者：了徳寺健二ホールディングス(株)



■上場番号462：オーロリンチェの2023(牡)

落札価格：3400万円 購買者：小笹芳央氏

■上場番号499：ウォークロニクルの2023(牡)

落札価格：2億9000万円 購買者：国本哲秀氏