米ジョージア州在住の男性が今月、ドライブ中に“犬”が乗用芝刈機を運転しているのを目撃し、我が目を疑った。そして男性は車を停めて犬が芝刈りをしている様子を撮影、Facebookに投稿したところ注目を集めた。動物専門サイト『The Dodo』などが伝えている。

犬の芝刈り姿を捉えたのは、ジョージア州オーガスタに住むFacebookユーザーのマッドマックス・プロさん(MadMax Po、以下プロさん)で、ドライブ中にたまたま通りかかった家の庭で、“誰か”が乗用芝刈機を運転しているのが目に飛び込んできたという。

最初は気にも留めなかったプロさんだが、近づくにつれて芝刈機を運転しているのが“犬”だと気づいて驚愕。車を停めて窓を開け、犬の撮影を開始した。

プロさんは当時、ちょうど女性と電話で話をしている最中で、動画では「俺は幻覚を見ているのか…。いったい何なんだ! 犬が芝刈機で草を刈っているぜ」と叫んでいるのが聞こえる。

すると電話口で真剣な悩みを打ち明けていた様子の女性は「今は笑いが必要だから、写真を撮っておいて」とお願いするが、男性は「すでに動画を撮っているよ」と言いながらも犬に釘付け。女性の声が全く耳に入っていないようだった。

投稿された動画では、中型犬が乗用芝刈機の座席に座り、前足をハンドルに載せたまま芝を刈っているのが見て取れる。犬は運転しているというより、むしろハンドルにしがみついているような様子で大人しくしているが、芝刈機は草がない場所を避けて移動しており、仕事ぶりはなかなかのようだ。

なおこの動画は、米ABCテレビのトーク番組『ジミー・キンメル・ライブ!』で紹介され、プロさんは「まさかこんなシンプルな動画にこれほどの反響があるなんて!」とFacebookに番組の動画を投稿し、「ショックであると同時に、驚きでもあるね」と言葉を添えた。

プロさんはたまたま犬が芝刈りをする現場を通りかかっただけで、「なぜ犬が芝刈機に乗っていたのか?」「犬は頻繁に芝刈りをするのか?」「飼い主が誰なのか?」などは不明だそうだが、多くの人に笑いを届けたのは間違いない。

そしてこの動画には、「なんてキュートなの!」「これは2023年の面白動画ナンバー1だね」「犬は『僕に構わないでくれ』って言っているようだ」「犬は明らかに男性を意識しているね。動画を撮影している男性とアイコンタクトを取っているぞ! これはクレイジーだ」「面白過ぎる」「男性は女性の人生相談なんてちっとも聞いちゃいないね」「あれは遠隔操作式の芝刈機だろうね。犬がハンドルを動かしていないのにちゃんと向きを変えているだろう!」「それはすごい! 私もこんな芝刈機が欲しいな」といったコメントが寄せられた。

ちなみに昨年12月にはイギリスで、飼い犬が車を発進させ、道路沿いに駐車していた車に衝突する瞬間をカメラが捉えて話題となっていた。

