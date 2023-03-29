¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤Ï¹â¤¤Êý¤¬¡Ö¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡í»ö¼Â¡í¡£°å¼Ô¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢Ï·²½¤Î¿·¾ï¼±¡Ú°å»Õ¤¬²òÀâ¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦À¸¤¤Æ¡¢¤É¤¦»à¤Ë¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢¡Ö»à¡×¤Èµ÷Î¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¤á¤Ã¤¤ê¤È¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»à¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â³Î¼Â¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¡£50ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤Ç¤¢¤ëÏÂÅÄ½¨¼ù»á¤¬¡¢35Ç¯°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¿ÇÎÅ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¶Ë¾å¤Î»à¤ËÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·´©¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é ¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤ò»È¤¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤è¤ê²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÃËÀ¤Ï¡Ö½÷À¤ÈÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡×Ï·²½¤¬¿Ê¤à
·ì°µ¤ä·ìÅüÃÍ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤âÄã¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö¾ï¼±¡×¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä¶¹¿´¾É¤Ï¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤¤¤Û¤Éµ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÀµ¾ïÃÍ¤è¤ê¤â¾¯¤·¹â¤á¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±Ö³ØÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¡È¤Ç¤¤½¤³¤Ê¤¤¤ÎºÙË¦¡É¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖNKºÙË¦¡×¤Î½ÅÍ×¤ÊºàÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤ÉÌÈ±Ö³èÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÏÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤ä½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ëºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤¬À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¼ã¡¹¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÃËÀ¤Ï¡¢ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤È¤¯¤é¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÏ·²½¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ÀÍß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ÕÍß¤¬¿ê¤¨¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢¿Í¤Å¤¹ç¤¤¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ²±ÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤â¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬Äã¤¤¤È¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Ø¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ò±¿¤ÖÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ìÃæ¤Ç°ìÄê¤Î¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯±¿¤Ð¤ì¤º¡¢Ç¾¤¬µ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡¿PIXTA¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¹âÎð¤Î¤¦¤ÄÉÂ´µ¼Ô¤ò¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¹â¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¤¦¤Ä¤«¤é¤Î²óÉü¤¬Áá¤¯¡¢Äã¤¤¿Í¤Ï²óÉü¤¬ÃÙ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ì°µ¡¢·ìÅüÃÍ¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤Ï¡¢¸½Âå°åÎÅ¤Ç¤Ï»°Âç°¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡£
15Ç¯´Ö¡¢1200¿Í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
¤³¤³¤Ç¡¢1974¡Á89Ç¯¤Î15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÊÝ·ò¶É¤¬¡¢·ì°µ¡¢·ìÅüÃÍ¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤Ê¤É¤¬¹â¤¤40¡Á45ºÐ¤ÎÃËÀ1200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¸¦µæ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4¥«·î¤´¤È¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿ôÃÍ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ë¤ÏÌô¤ò½èÊý¤·¡¢±öÊ¬À©¸Â¤Ê¤É¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¸·¤·¤¯¹Ô¤¦¡Ö²ðÆþ·²¡×600¿Í¤È¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¡ÖÊüÃÖ·²¡×600¿Í¤ËÊ¬¤±¤ÆÄÉÀ×Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´·ì´É·Ï¤ÎÉÂµ¤¤ÎØí´µÎ¨¤ä»àË´Î¨¡¢¤½¤ì¤Ë¼«»¦¼Ô¿ô¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ö²ðÆþ·²¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÖÊüÃÖ·²¡×¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¿ôÃÍ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÂç³ØÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤Î°ìÉô¤Ï¡Ö¤Ç¤¿¤é¤á¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÄÉÀ×Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢È¿¾Ú¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Î°å³ØÉô¤«¤é¤Ï°ì¤Ä¤âÈ¿¾Ú¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¿¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤ò¼£ÎÅ¤Ë³è¤«¤¹ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Í°ÕµÁ¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ç¤¢¤ë°å¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¾®ÂÀ¤ê¤¬°ìÈÖÄ¹À¸¤¤¹¤ë
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÈîËþÅÙ¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯È½ÊÌ¤¹¤ë´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È85Ñ°Ê¾å¡¢½÷À¤Ï90Ñ°Ê¾å¤Ç¡¢¤«¤Ä»é¼Á¤ä·ì°µ¡¢·ìÅüÃÍ¤Ê¤É¤Î¿ôÃÍ¤¬´ð½àÃÍ¤«¤é¤Ï¤º¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥¿¥ÜÍ½È÷·³¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£Å¬ÀµÂÎ½Å¤Î»ØÉ¸¤ÏBMI¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂÎ½Å¡ÊÔ¡Ë¤ò¿ÈÄ¹¡Ê£í¡Ë¡ß¿ÈÄ¹¡Ê£í¡Ë¤Ç³ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¬ÀµÂÎ½Å¤ÎBMIÃÍ¤Ï22¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ÇBMI¤¬25¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í¤¬°ìÈÖÄ¹À¸¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¸üÏ«¾Ê¤ÎÊä½õ¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢40ºÐ¤Î»þÅÀ¤ÇÊ¿¶ÑÍ¾Ì¿¤¬¤â¤Ã¤È¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢BMI¤¬25¡Á30Ì¤Ëþ¤Î¡ÖÂÀ¤êµ¤Ì£¡×¤Î¿Í¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬41.6Ç¯¡¢½÷À¤¬48.1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ÈÄ¹170Ñ¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢72¡Á86Ô¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤¬¤â¤Ã¤È¤âÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤âÃ»Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏBMI¤¬18.5Ì¤Ëþ¤Î¡Ö¤ä¤»·¿¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤»·¿¡×¤Î¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÍ¾Ì¿¤Ï¡¢ÃËÀ34.5Ç¯¡¢½÷À41.8Ç¯¤Ç¡¢¡ÖÂÀ¤êµ¤Ì£¡×¤Î¤Û¤¦¤¬ÃËÀ¤Ç7Ç¯¡¢½÷À¤Ç6Ç¯¤âÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÁ°¡¢Ç§Äê°å»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆâ²Ê³Ø²ñ¤Î¹Ö½¬²ñ¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢ÈîËþ¤¬¤¤¤«¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖµÁ¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈîËþ¤ÎÄêµÁ¤ÏBMI25°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¦¡£BMI25¡Á30Ì¤Ëþ¤Î¿Í¤¬°ìÈÖÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£
¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡¿PIXTA¡Ë
¤·¤«¤·¡¢Æâ²Ê¤Î°å¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¡¢Ç§Äê°å¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ç§Äê°å¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢´µ¼Ô¤òÁá»à¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅË¡¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¥á¥¿¥ÜÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢1ÆüÊ¿¶Ñ3000¥¥í¥«¥í¥ê¡¼°Ê¾å¤â¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¤ÊÆ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÅÚÂæÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÅÅÙ¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®¡×¤è¤ê¤â¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¹¤®¡×¤Î¤Û¤¦¤¬´í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¸«²ò¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤º¢¤Ë¤¯¤é¤Ù¤ÆÂÎ½Å¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤É¤¦¤âÂÎÄ´¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢°å¼Ô¤Î¤¹¤¹¤á¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤ê±¿Æ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï°Â°×¤ËÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÂå¼Õ¤ò°¤¯¤·¡¢Ï·²½¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËÃº¿å²½Êª¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢»éËÃ¤Ê¤É¤òÀ©¸Â¤¹¤ì¤ÐÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤äºÙË¦Ëì¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬ÉÔÂ¤·¤ÆÂÎ¤¬¤·¤Ü¤ß¡¢»éËÃ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢È©¤âÃÆÎÏ¤ò¼º¤Ã¤ÆÏ·¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤ª¤Ð¤¢¤µ¤óÂç¤¤¤Ë·ë¹½¡£Áé¤»¤¹¤®¤è¤ê¤Ï¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤µ¤ó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢Â¿¾¯±ÉÍÜ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÎÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ³èÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£