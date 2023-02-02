【Amazonタイムセール祭り】iPadやMacBook Airなど、Apple製品が最大22%オフに

2月2日（木）9：00〜2月5日（日）23：59までの4日間限定で開催中のAmazonタイムセール祭りで、Apple製品がプライスダウン。

MacBook Airや各種iPadが最大22％オフになっており、ご紹介している以外のカラーもあります。人気の商品は売り切れることがありますので、気になっている人は早めのご購入がおすすめです！

2021 Apple 10.2インチiPad（64GB）



2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB) - シルバー
2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB) - シルバー

49,800円 → 45,400円（9%オフ）
（02月02日現在）

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2021 Apple 10.2インチiPad（256GB）



2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 256GB) - シルバー
2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 256GB) - シルバー

71,800円 → 67,400円（6%オフ）
（02月02日現在）

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2021 Apple iPad mini（64GB）



2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 64GB) - パープル
2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 64GB) - パープル

78,800円 → 69,780円（11%オフ）
（02月02日現在）

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2021 Apple iPad mini（256GB）



2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 256GB) - パープル
2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 256GB) - パープル

102,800円 → 93,780円（9%オフ）
（02月02日現在）

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2022 Apple iPad Air（64GB）



2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) - スペースグレイ (第5世代)
2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) - スペースグレイ (第5世代)

92,800円 → 79,600円（14%オフ）
（02月02日現在）

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2022 Apple iPad Air（256GB）



2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) - パープル (第5世代)
2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) - パープル (第5世代)

116,800円 → 103,600円（11%オフ）
（02月02日現在）

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2020 Apple MacBook Air（256GB）


2022 13インチMacBook Air（256GB）


その他のセール商品


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※上記の商品情報は2023年2月2日12時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります。