【Amazonタイムセール祭り】iPadやMacBook Airなど、Apple製品が最大22%オフに

2月2日（木）9：00〜2月5日（日）23：59までの4日間限定で開催中のAmazonタイムセール祭りで、Apple製品がプライスダウン。

MacBook Airや各種iPadが最大22％オフになっており、ご紹介している以外のカラーもあります。人気の商品は売り切れることがありますので、気になっている人は早めのご購入がおすすめです！

2021 Apple 10.2インチiPad（64GB）





2021 Apple 10.2インチiPad（256GB）





2021 Apple iPad mini（64GB）





2021 Apple iPad mini（256GB）





2022 Apple iPad Air（64GB）





2022 Apple iPad Air（256GB）





2020 Apple MacBook Air（256GB）





2022 13インチMacBook Air（256GB）





その他のセール商品



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