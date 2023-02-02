【Amazonタイムセール祭り】iPadやMacBook Airなど、Apple製品が最大22%オフに
2月2日（木）9：00〜2月5日（日）23：59までの4日間限定で開催中のAmazonタイムセール祭りで、Apple製品がプライスダウン。
MacBook Airや各種iPadが最大22％オフになっており、ご紹介している以外のカラーもあります。人気の商品は売り切れることがありますので、気になっている人は早めのご購入がおすすめです！
2021 Apple 10.2インチiPad（64GB）
2021 Apple 10.2インチiPad（256GB）
2021 Apple iPad mini（64GB）
2021 Apple iPad mini（256GB）
2022 Apple iPad Air（64GB）
2022 Apple iPad Air（256GB）
2020 Apple MacBook Air（256GB）
2020 Apple MacBook Air ノートパソコン: Apple M1 Chip、13インチ、8GB RAM、256GB SSD、バックライトKeyboard、FaceTime HDカメラ、Touch ID、iPhoneとiPadに対応 - スペースグレイ
134,800円 → 104,650円（22%オフ）
134,800円 → 104,650円（22%オフ）
（02月02日現在）
2022 13インチMacBook Air（256GB）
2022 13インチMacBook Air: 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD - ミッドナイト
164,800円 → 131,990円（20%オフ）
164,800円 → 131,990円（20%オフ）
（02月02日現在）
その他のセール商品
Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 20000mAh) 【USB-C入力ポート/PSE技術基準適合/PowerIQ/低電流モード搭載】 iPhone iPad Android 各種対応 (ブラック)
4,990円 → 4,490円（10%オフ）
4,990円 → 4,490円（10%オフ）
（02月02日現在）
Anker PowerCore Slim 10000（モバイルバッテリー 大容量 薄型 10000mAh）【USB-C入力ポート/PSE技術基準適合/PowerIQ ＆ VoltageBoost/低電流モード搭載】iPhone ＆ Android 各種対応（ブラック）
3,590円 → 2,980円（17%オフ）
3,590円 → 2,980円（17%オフ）
（02月02日現在）
Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PPS規格対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
3,990円 → 2,990円（25%オフ）
3,990円 → 2,990円（25%オフ）
（02月02日現在）
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※アカウントによっては「キャンペーン対象外」と表示される場合があります
※上記の商品情報は2023年2月2日12時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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