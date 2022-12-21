¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡ÖÇú¾å¤¬¤ê¡×¤Ê¿··¿¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¡ª ¤Ç¤â¡Ö¶¹¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â¡© ¼ÂºÝ¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï
¥Õ¥©¥ë¥à¤Îºþ¿·¤Ë¤¢¤ï¤»¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿¿··¿¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×
¡¡2022Ç¯11·î16Æü¤ËÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿5ÂåÌÜ¤Î¿··¿¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¥°¥Ã¤È¡Ö¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¡×¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡SNS¾å¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤À¡×¤ÈÉ¾È½¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼¼Æâ¤Ï¶¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¿··¿¥×¥ê¥¦¥¹¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡ÖHybrid Reborn¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É ¥ê¥Ü¡¼¥ó¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢½éÂå°ÊÍè25Ç¯¡¦4À¤Âå¤ËÅÏ¤êÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ò¤ÈÌÜ¤Ü¤ì¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¡Ö¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ëÁö¤ê¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¿·»þÂå¤Î¥×¥ê¥¦¥¹¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆâÁõ¡×¡ª ¿··¿¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê50Ëç¡Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ê¥¦¥¹¤é¤·¤µ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥â¥Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤âºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ê¤«¤ËÍÞÍÈ¤¬ºÝÎ©¤ÄÂ¤·Á¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀèÂå¥×¥ê¥¦¥¹¤ËÈæ¤ÙÁ´¹â¤ò40mm¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Á´Ä¹¤Ï25mm±äÄ¹¡£¤Þ¤¿¼ÖÉý¤â20mm³ÈÂç¤µ¤»¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÄã¤¯¥ï¥¤¥É¤Ê¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Ç¤Ï¿··¿¥×¥ê¥¦¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶À¤Ë¶Á¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÉáÊ×Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥×¥ê¥¦¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Áá¡¹¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È»¿¼¤ÎÀ¼¤¬³È¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡Ö²°º¬¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁ°¤è¤ê¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ½Å»ë¡©¡×¡Ö¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÁá¤¯¤â¾è¹ßÀ¤ä¼¼Æâ¤Î¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Ç¤Ï¿··¿¥×¥ê¥¦¥¹¤Î¹ñÆâÈ¯Çä»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Åß¡×¡ÊPHEV¥â¥Ç¥ë¤Ï2023Ç¯½Õº¢¡Ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯12·î¾å½Ü¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Î¿··¿¥×¥ê¥¦¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆSNS¤ÎÀ¼¤â¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤«¤é¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Î¿··¿¥×¥ê¥¦¥¹¤Î¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡11·î16Æü¤ÎÀ¤³¦½é¸ø³«¤Ç¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Ë¼ÖÎ¾¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÁ°ÀÊ¤ä¸åÀÊ¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Ê¤É¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»î¤·¤¿ÊÔ½¸Éô°÷¡Ê¿ÈÄ¹Ìó170cm¡Ë¤Ï¡¢¸åÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¡ÊÃåºÂ°ÌÃÖ¤Î¹â¤¤¡ËSUV¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¾è¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤Ê¤È°ì½Ö¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³°¤«¤é¸«¤ë¤è¤ê¤Ï°Õ³°¤È¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÂ¸µ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï½½Ê¬¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð²÷Å¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥È¥è¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÄã¼Ö¹â¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¡Ê¼¼Æâ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡Ë¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Á°ÀÊ¡¦¸åÀÊ¤È¤â¤ËÃåºÂ°ÌÃÖ¡Ê¥Ò¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò²¼¤²¤ë¤È¤â¤Ë¡¢ÃåºÂ»ÑÀª¤âÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ¬¾å¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á°¸åÀÊ´Ö¤Îµ÷Î¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï8mm³ÈÂç¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤ÏÁ°ÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î·¹¼Ð¤Ï´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Î·Á¾õ¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤â°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢Äã¤¯ºÂ¤ë»ÑÀª¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ºÂ¤ì¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ï¡¢¾è¤ë¿Í¤Î¿ÈÄ¹¤äÂÎ·Á¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ê¤¿¤á°ì³µ¤Ë¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸«¤¿¤á¤Î°õ¾Ý¤À¤±¤Ç¸ì¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤È¤â¤¤¤¨¡¢º£Åß¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿··¿¥×¥ê¥¦¥¹¤ÎÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£