¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î½ãÍø±×¤¬·ã¸º¡¡¿åÎ±¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡ÈÍî¤È¤··ê¡É¤È¤Ï
¡¡11·î4Æü¡¢²óÅ¾¤º¤·Âç¼ê¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Õ¡¼¥É¡õ¥é¥¤¥Õ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡×¤Ï¡¢º£Ç¯9·î´üÏ¢·ë·è»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ãÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Èæ72.6¡ó¸º¤Î36²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±ß°Â¤Ë¤è¤ë¿©ºà¤Î¹âÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼÷»Ê¥Í¥¿¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÂ³¤±¤¿¡Ö¤ª¤È¤ê¹¹ð¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¸¶°ø¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥·¥í¡¼¤¬¸ø³«¤·¤ÆÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤È¤ê¹¹ð¡×¤Î²èÁü
¡¡¥¹¥·¥í¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Õ¡¼¥É¡õ¥é¥¤¥Õ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡×¤Î2021Ç¯9·î´ü·è»»¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë229²¯100Ëü±ß¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ò·×¾å¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙÈæ89.9¡ó¤ÎÁý±×¤À¤Ã¤¿¡£½ãÍø±×¤Ï131²¯8500Ëü±ß¡Ê104.2¡óÁý¡Ë¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Çä¾å¸¶²ÁÎ¨¤¬Á°Ç¯ÅÙ¤è¤ê1.5¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤Ã¤Æ45.9¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢111²¯1900Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ý±×¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ý±×¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î»þÃ»Í×ÀÁ¶¨ÎÏ¶â¤ÎÌó110²¯±ß¤À¡£¥³¥í¥Ê¤ÇÁý±×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Õ¡¼¥É¡õ¥é¥¤¥Õ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡×¤ÏºòÇ¯¡¢2022Ç¯9·î´ü¤Î½ãÍø±×¤ò120²¯±ß¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬36²¯±ß¤Ë¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤ÉÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡£
¡Ö¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿åÎ±¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬¹¶¤á¤Î·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Íî¤È¤··ê¤Ë¥Ï¥Þ¥Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹É¾ÏÀ²È¤Î»³ÅÄ½¤»á¡£
Á¼ÃÖÌ¿Îá
¡¡¿åÎ±»á¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂç¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬¡¼¡×ÆüËÜË¡¿Í¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢·Ð±ÄÇËÃ¾¸å¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ¤ÇÉû¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆºÆ·ú¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¤Ë¡Ö¥Õ¡¼¥É¡õ¥é¥¤¥Õ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2009Ç¯¤Ë¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¼Ò¤òºÆ¾å¾ì¤µ¤»¡¢³ô²Á¤ò5ÇÜ¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î°Ê¹ß¡¢Ëè·î¤ÎÇä¾å¤¬Á°Ç¯Èæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£Ç¯¤Î4·î¤¬Á°Ç¯Èæ105¡ó¡¢5·î¤¬107¡ó¤È²óÉü¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£6·î¡¢¥¦¥Ë¤ä¥¤¥¯¥é¤Ê¤É¤Î¹âµé¥Í¥¿¤òÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬½½Ê¬¤Ê¥Í¥¿¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤«¤é¡Ø¤ª¤È¤ê¹¹ð¡Ù¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á¼ÃÖÌ¿Îá¤È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸í²ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔÅöÉ½¼¨¤ò¤·¤¿¶È¼Ô¤Ë¡¢ÉÔÅöÉ½¼¨¤ÎÅ±²ó¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÌ¿¤¸¤ë¹ÔÀ¯½èÊ¬¤Î¤³¤È¤À¡£Ì¿Îá¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢2Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â·º¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÌ¿Îá¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¹µ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡£
¡ÖÍâ7·î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¥Ó¡¼¥ëÈ¾³Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¹âµé¥Í¥¿¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢9·î¤Ëµ¯¤¤¿¥Þ¥°¥íµ¿ÏÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ÈPR¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥°¥í¤Î´¬Êª¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¥¥Ï¥À¥Þ¥°¥í¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ð¥Á¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï°®¤ê¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£1ÅÙ¤Ê¤é¤º¡¢3ÅÙ¤âÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢Âç¤¤ÊàìáÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´íµ¡´ÉÍý¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²Ã¤¨¤Æ10·î¤Ë¤Ï¡¢5·î¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÍ¾å¤²¤òÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¡£100±ß¤¬110±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢10·î¤Î´ûÂ¸Å¹¤ÎÇä¾å¤ÏÁ°Ç¯Èæ81.5¡ó¤ÈÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
230²¯±ß¤âÁý¤¨¤¿°ìÈÌ´ÉÍýÈñ
¡Ö¿åÎ±¼ÒÄ¹¤Ï¡¢µÞ²óÉü¡¢µÞÀ®Ä¹¤È¤¤¤Ã¤¿¹¶¤á¤Î·Ð±Ä¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢Çä¾å¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¹Ô¤¦¼é¤ê¤Î·Ð±Ä¤Ë¼å¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶ÈÀÓ¤¬²¼¹ß¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿Í·ïÈñ¤ä²ÈÄÂ¡¢¸òºÝÈñ¤Ê¤É¤Î°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¤ò¸º¤é¤¹¤«¡¢»ÅÆþ¤ì¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥¹¥·¥í¡¼¤ÎÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿·è»»Êó¹ð½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢»ÅÆþ¤ì¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¤¬ºòÇ¯¤Î1150²¯±ß¤«¤éº£Ç¯¤Ï1380²¯±ß¤È230²¯±ß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¶ÈÀÓ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤Î»þ¤Ë¡¢°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¤ò230²¯±ß¤âÁý¤ä¤¹¤Ê¤ó¤ÆÉáÄÌ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÊüÌ¡·Ð±Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¥¹¥·¥í¡¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÄ¾±Ä¤À¤¬¡¢Ç¯¡¹Å¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤¹¤·¥Á¥§¡¼¥ó¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë600Å¹¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·îËö¤Ç644Å¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í·ïÈñ¤Ï¿ó¤à°ìÊý¤Ç¤¢¤ë¡£¹¶¤á¤Î·Ð±Ä¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö3ÅÙµ¯¤³¤·¤¿ÁûÆ°¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËËº¤ì¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥·¥í¡¼¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¼¿©¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¤¹¤´¤¯º®¤ß¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½µËö¤ÎÍ¼Êý¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ1»þ´ÖÂÔ¤Á¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¶õ¤¤¤¿¸á¸å¤ÏÃÍ°ú¤¤ò¤·¤Æ¤ªµÒ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Çä¾å¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¤Ó¤Þ¤¹¤è¡£º£¸å¡¢¶ÈÀÓ²óÉü¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô