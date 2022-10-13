18ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¶âÅÏ¤·¡È¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡É¡ÖÀÍß¤òËþ¤¿¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×ÃËÀ½äººÄ¹¤ò½ñÎàÁ÷¸¡
·Ù»ëÄ£¤ÎÃËÀ½äººÄ¹¤¬¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤·¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÃÓÂÞ½ðÃÏ°è²Ý¤Î20Âå¤ÎÃËÀ½äººÄ¹¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ½äººÄ¹¤ÏµîÇ¯¡¢½÷»Ò»ùÆ¸¤¬18ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸½¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½äººÄ¹¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÀÍß¤òËþ¤¿¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ïº£·î7Æü¤Ë»ùÆ¸Çã½ÕË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ää¿¦6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃËÀ½äººÄ¹¤Ï°Í´êÂà¿¦¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¸·Àµ¤Ë½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£