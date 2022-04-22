»³ËÜÉñ¹á¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¤È¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¤È¤Î¡È»°³Ñ´Ø·¸¡É¿¿ÁêÌÀ¤«¤¹¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÉõ»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¡ÊÁÛÁü¤Ë¡Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡ªÉüµ¢¸å¤Ë¡È¥Ò¥²ÌÌ¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿°ËÆ£·òÂÀÏº
¡¡4·î3Æü¤Ë¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´ÕAWARD2022¡Ù¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤È¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½Ð¿È¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ï2002Ç¯¤Ë¿·³ã»Ô¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÁÏ´©¡£³¹¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿Èþ¾¯½÷¥â¥Ç¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤äºù°æÆüÆà»Ò¤µ¤ó¤âÆ±»ï¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡ÀèÇÚ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»³ËÜ¤¬¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢·ÝÇ½¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤«¤éÇ®°¦ÊóÆ»¤Î¤¢¤Ã¤¿°ËÆ£·òÂÀÏº¤È¤Î´Ø·¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï³§Ìµ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÈÇ®°¦¤ÎÈ¯¸À¤Ïµ»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¤È¡¢¼èºà¿Ø¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬¸òºÝ½çÄ´¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¡È¤ª¤¤¤·¤¤¥Í¥¿¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Î²»À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¨¡¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ôÌ¾¤¬Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ»³ËÜ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢
¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡£»ä¤Ã¤Æ¼«Í³¤¹¤®¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤ÈÈ¯¸À¡£¤¹¤«¤µ¤º¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡ÖÎø¤Î¤Û¤¦¤â¼«Í³¤Ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜÌ¿¤ÏHiro¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â·òÂÀÏº¤«
¡¡º£Ç¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¡¼¥È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥ÉMY¡¡FIRST¡¡STORY¤ÎHiro¤È¤Î´Ø·¸¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢
¡ÖÍ§Ã£¤Ç¤¹¡£¡Ê¤½¤Î¾ì¤Ë¤ÏÍ§¿Í´Þ¤á¤Æ¡Ë4¿Í¤¤¤¿¤·¡¢Ãç¤è¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈHiro¤È¤Î¸òºÝ¤Ï¥¥Ã¥Ñ¥êÈÝÄê¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¡¼¥È¸å¤Ë°ËÆ£·òÂÀÏº¤Î¼«Âð¤Ë´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿Êý¤È¤Ï¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£Ãç¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡©¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤ÈÊóÆ»¤òÇ§¤á¡¢¸òºÝ½çÄ´¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤ëËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¡¢Ç®°¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Î¤¬»ö¼Â¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª´ê¤¤¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥²¥¹¥È¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤¿²ñ¼Ò¤¬¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤ÏÊóÆ»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò»öÌ³½ê¤Î¿Í¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤¬¡¢ÏÃ¤ò¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤ó¡Á¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡È¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¡É¡£